Jak se zachovají po volbách? Kdo jmenuje premiérem trestně stíhaného člověka? Vyhlásí amnestii? Kandidáti na prezidenta odpovídají

Deník N se sérií dotazů ohledně různých prezidentských pravomocí či postojů oslovil kandidáty na Pražský hrad, kteří mají podle posledních průzkumů největší šanci se v lednovém klání výrazněji umístit, případně disponují dostatkem podpisů zákonodárců. Oficiálně registrované uchazeče o Hrad vyhlásí ministerstvo vnitra v pátek 25. listopadu.

V anketě odpovědělo sedm z osmi oslovených, a to poslanec SPD Jaroslav Bašta, senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer, bývalá rektorka Danuše Nerudová, bývalý náčelník Generálního štábu Petr Pavel, odborový předák Josef Středula a bývalý rektor Tomáš Zima. Expremiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš navzdory několika urgencím odpovědi nedodal.

Kliknutím na konkrétní otázku se zobrazí odpovědi všech kandidátů:

Kdybyste byl/a prezidentem v čase posledních voleb do Sněmovny, pověřil/a byste sestavením vlády Andreje Babiše jako šéfa nejsilnější samostatně kandidující strany, nebo byste respektoval/a koaliční dohodu Spolu, Pirátů a Starostů a jmenoval/a premiérem rovnou Petra Fialu?

Jaroslav Bašta: Dodržel bych ústavní zvyklosti a pověřil vítěze voleb, tedy Andreje Babiše.

Pavel Fischer: Respektoval bych sílu koaličních sil a jmenoval bych premiérem Petra Fialu.

Marek Hilšer: Ve volbách zvítězila koalice Spolu, obdržela nejvíce hlasů voličů. Abych respektoval jejich vůli, nemohl bych než pověřit sestavením vlády lídra této koalice Petra Fialu. Koaliční dohoda s koalicí Pirátů a STAN s tím přímo nesouvisí. „Samostatně kandidující strana“ není žádný status, který by zakládal jakákoli privilegia. Vítěz je vítěz a kandidující subjekty jsou si rovny.

Danuše Nerudová: Vítězem voleb byl Petr Fiala a koalice Spolu. Sestavením vlády bych pověřila pana Fialu.

Petr Pavel: Mým cílem by bylo, abychom co nejdříve po volbách měli stabilní vládu, tedy takovou, která se bude celé volební období opírat o většinu ve Sněmovně. Proto bych jejím sestavením pověřil kandidáta, který má reálnou šanci získat hlasy alespoň 101 poslanců. Pokud by vítěz voleb takovou schopnost neměl, pověřil bych toho, kdo takovou šanci má. Zda by šlo o stranu, nebo koalici, by pro mě nehrálo roli, protože volební zákon umožňuje obojí.

Josef Středula: Obecně ctím pravidlo, že vítěz voleb by měl dostat první šanci na sestavení vlády. Což se stalo i v případě posledních voleb. Zástupce vítězného uskupení s největším koaličním potenciálem byl pověřen a bylo to tak správně.

Tomáš Zima: Jmenoval bych toho, kdo by měl v rámci politických dohod většinu ve Sněmovně.

zpět na otázky

Jmenoval/a byste premiérem politika, jehož vláda předtím nezískala důvěru?

Jaroslav Bašta: To už se stalo (například v roce 2007), takže by hodně záleželo na celkovém kontextu. Proto to nevylučuji.

Pavel Fischer: Rusnokova vláda, která vládla bez důvěry šest měsíců, byla vážným porušením ústavy. Prezident selhal, neusiloval o to, aby byla jmenována vláda s důvěrou. Takové kroky bych nikdy nekonal a takový vývoj bych nepřipustil.

Marek Hilšer: To skutečně velmi záleží na kontextu dané situace, rozložení politických sil, možných variantách vládních koalic a pořadí pokusů o sestavení vlády. Dělal bych v každém případě všechno pro to, aby co nejdříve vznikla vláda s důvěrou Sněmovny.

Danuše Nerudová: V případě