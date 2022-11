Putin je nepředvídatelný. Naše fantazie na jeho činy nestačí, říká Jourová v Aréně N

Incident v Polsku se stále vyšetřuje; pokud rakety vypálila ukrajinská strana, musíme to uznat, říká eurokomisařka Věra Jourová. „Ale pořád musíme připomínat, v jaké situaci Ukrajina je a že se brání,“ popisuje v podcastu Aréna N. Mimo jiné vysvětluje, proč by měla mít Unie možnost omezit jednomyslné hlasování. „A to právě v oblasti, která umožňuje jednomu státu vydírat ty ostatní,“ myslí si. Nabízíme zkrácený přepis podcastu, který si můžete celý poslechnout na našem webu.

Jaké máte poslední informace ohledně včerejší události v Polsku?

Incident se vyšetřuje, ani Poláci ještě vyšetřování neuzavřeli a zároveň se ke stanovisku nedopracovalo NATO. Evropská komise, kterou reprezentuji, vyčkává, jaký bude další vývoj.

Svět včera příliš neoperoval s verzí, že by rakety mohly být omylem vypuštěny z ukrajinské strany. Spíše se spekulovalo, zda ruská armáda zaútočila na Polsko záměrně, nebo šlo o špatnou navigaci rakety. Sám ukrajinský prezident řekl, že jde o útok Ruska. Nebylo to ze strany světových politiků, Evropské unie a NATO příliš unáhlené?

Všichni jsme se snažili vyvarovat jasných závěrů, všichni jsme říkali, že musíme vyčkat konce vyšetřování. Zároveň ale bylo zcela jasně patrné, že nezapomínáme na to, kdo je agresor a kdo se brání. Rusko ten den vypálilo sto raket, což byl z jeho strany zatím nejvíce devastující útok na Ukrajinu, zaměřený na civilisty. Miliony Ukrajinců se ocitly bez elektřiny a tohle vše nesmí být zapomenuto. Nikdo z nás jednoznačně netvrdil, že rakety šly z ruské strany. Ve vyjadřování musíme být samozřejmě opatrní.

Na ruských sociálních sítích byla tato událost divoce komentována a vysmívána. Čekáte, že Putin ještě přitvrdí, lze-li po včerejších ruských útocích vůbec ještě přitvrdit?

Putin má jednu nepříjemnou vlastnost – je nepředvídatelný. Mockrát ukázal, že naše fantazie na jeho činy nestačí. Je nepochybné, že toto bude dlouho využíváno ruskou propagandou, v rámci které se nebude připomínat, kdo ve válce útočí a kdo se brání. To si teď bohužel budeme užívat vrchovatě.

Pokud rakety vypálila ukrajinská strana, tak to samozřejmě musíme uznat, ale pořád musíme připomínat, v jaké situaci Ukrajina je a že se brání. Nejsem vojenský expert, ale pokud Rusko bombarduje Ukrajinu u samé hranice území Severoatlantické aliance, je už to samo o sobě riskantní počin. Rusové vědí, že se může stát chyba a mohou zasáhnout alianční území. Nedělala bych zatím další závěry, musíme zjišťovat fakta a zachovat chladnou hlavu.

Napadá vás, jak může Putin kromě zmíněné propagandy ještě reagovat?

Nevím, jak by Rusko mohlo vojensky reagovat. Předpokládám, že budou pokračovat ve snaze o zničení Ukrajiny a její infrastruktury. To jen vyvolá další utečeneckou vlnu.

Chystá Evropská komise nějaké společné prohlášení?

Předpokládám to. Sama sleduju vyjádření, která jdou ze strany naší zahraniční služby, která je za komentování událostí zodpovědná. Nevím ale, jaké jsou její konkrétní plány. Pracujeme na devátém balíku protiruských sankcí, což teď možná nabere novou dynamiku.

Jakým směrem by ta dynamika mohla jít?

Něco si o tom myslím, ale nebudu mást veřejnost. Na to nemám ještě dost informací.

Kolik lidí by podle vás mělo na sankčním seznamu bez ohledu na včerejší událost být? A v čem by měly sankce obecně přitvrdit?

Patřím k zastáncům tvrdého kurzu. Když jsme přišli s prvním balíkem sankcí, veřejně jsem vyjádřila nespokojenost, že tam není Putin, protože to by bylo něco, co by lidé asi normálně čekali – Putin jako hlava režimu, který jde do války proti svému sousedovi, a to jsme v té době ještě nevěděli o všech hrůzách –, by měl být na sankčním seznamu na prvním místě.

Jakých odpovědí jste se dočkala?

Přece musíme mít otevřené dveře k tomu, abychom s ním mohli jednat, proto nemůžeme Putina dát na seznam, protože by nemohl cestovat na jednání. Už v té době pro mě přitom bylo nepřijatelné, že bychom s Putinem jednali.

Také jsem byla tvrdým zastáncem sankcí proti propagandistickým médiím, ta pro mě nejsou žádná média. Russia Today a Sputnik se nám nakonec do šestého balíčku sankcí podařilo dostat. Zároveň jsem byla zastáncem tvrdšího kurzu vůči turistickým vízům pro ruské občany, kteří dezertují. Nepovažuji je za lidi, kteří by měli dostat politický azyl. Ale to asi zní hodně tvrdě.

Ano, hodně.

Máme takové