Zavřít ukrajinskou oblohu? Dodat zbraně, které dostřelí na Krym? Jaká je možná reakce NATO na výbuch v Polsku

Analýza: Smrt dvou Poláků se může stát zásadním impulzem pro rázné kroky NATO vedoucí k větší ochraně vzdušného prostoru členských států hraničících s Ukrajinou, ale i nebe nad ní. Kyjev o to prosí od 24. února.

Rusové včera na Ukrajinu vypálili kolem stovky raket. Snažili se, jak to v posledních týdnech dělají pravidelně, zasáhnout především důležitou infrastrukturu – zbavit lidi světla, tepla, mobilního spojení a víry v to, že tuhle zimu přežijí bez větších obtíží. To se jim zčásti podařilo.

Ukrajinská protivzdušná obrana se jako vždy po celu dobu útoku pokoušela ruské střely likvidovat ještě ve vzduchu, dříve než dopadnou na Moskvou vytyčené cíle. Podle kanceláře ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se podařilo „sundat“ 70 raket. Ani to se ale vždy neobejde bez následků, ač jsou slabší, než kdyby rakety zasáhly cíl. A tak například v Kyjevě úlomky raket spadly na obytné domy a způsobily požár. Jeden člověk zahynul.

Neštěstí v Polsku u vesnice Przewodów má podobné aranžmá. Podle prohlášení ukrajinského armádního velení Západ se jen na západní Ukrajině povedlo sestřelit 15 ruských křídlatých raket, z toho 10 nad Lvovskou oblastí bezprostředně sousedící s Polskem. Ostatní je už jasné méně. Například co přesně zabilo dva Poláky na polském území.

Podle posledních zpráv je prakticky možné vyloučit záměrný ruský útok na členský stát NATO. Přiklání se k tomu jak polské vedení, tak přední vojenští experti NATO.

Nepříliš pravděpodobné je i to, že by sem omylem přilétla ruská raketa původně zacílená na ukrajinský objekt nedaleko polské hranice. Vyloučené to ale není.

Experti v tuto chvíli zvažují několik dalších verzí. Mezi nejpravděpodobnější patří