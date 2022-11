Národní třída ve čtvrtek podeváté ožije oslavami Korzo Národní

Třiatřicet svobodných let oslaví Korzo Národní s heslem „O svobodu se musíme starat“. Organizátoři ze spolku Díky, že můžem tím chtějí zdůraznit demokratickou cestu země, zároveň však nepřehlížet současnou, v mnohém bezprecedentní společenskou situaci. „Korzo Národní na návštěvníky čeká s multižánrovým programem rozprostřeným od Národního divadla po Jungmannovo náměstí. Připomínka výročí revoluce zároveň probíhá za okolností, které jsou v mnohém nesrovnatelné s minulými ročníky. Zachováváme ale občanskou charakteristiku oslav. Rádi přivítáme návštěvníky, kteří chtějí důstojně uctít památku 17. listopadu nebo využít svátek k poklidnému přemýšlení o současných výzvách naší společnosti,“ vysvětluje Jan Hlaváček, ředitel Korza Národní. Pieta uprostřed Národní ulice se i letos dočká sokolské a skautské stráže. Uctít listopadové události půjde také na dálku, a to položením svíčky se vzkazem k pietnímu místu prostřednictvím dobrovolníků. Dění v okolí piety bude možné sledovat na sociálních sítích spolku Díky, že můžem nebo na webu.

Národní třída se zahalí do svátečně laděných národních barev. Ve 13.00 zazní státní hymna v podání zpěvačky Marty Kloučkové. Celým Českem se na státní svátek jako již tradičně rozezní Modlitba pro Martu, kterou v symbolických 17.11 zazpívá z paláce Metro herečka a zpěvačka Berenika Kohoutová. Živě ji bude přenášet také veřejnoprávní televize. V ten samý moment se v rádiích rozezní originální verze písně s hlasem Marty Kubišové. Živou reprodukcí se připojí také kandidátská města na Evropské hlavní město kultury – Broumov, České Budějovice a Brno. Zpěvu bude v letošním roce předcházet na Národní procesí sboru Veselé chvíle (studenti a absolventi DAMU), odkazující na studentský průvod v roce 1989. Cestou sbor zazpívá ikonické revoluční skladby nebo také ukrajinské lidové písně jako vyjádření solidarity vojensky okupovanému státu.

16. listopadu vychází tištěný Deník N se speciální přílohou Listopadoviny, která bude k dostání i během oslav od kamelotů na ulici. Najdete v ní úvodní slovo ředitele Korza Národní, kompletní program, mapu ulice, rozhovor s Danielem Prokopem, dopis příštímu prezidentovi od Evy Mošpanové, vítězné texty letošní literární výzvy Sametu na školách nebo výpovědi z telefonní budky na náměstí Václava Havla.

Tradiční Sametový brunch se vrací na ulici. Výtěžek putuje na pomoc matkám samoživitelkám díky spolupráci s neziskovou organizací Fandi mámám. K jídlu se chystá pohoštění z Antonínova pekařství a k poslechu zahraje Akademický orchestr ČVUT. Brunch proběhne u paláce DRN. Na náměstí Václava Havla se jako každý rok představí neziskové organizace a jejich činnost. Potkat se můžete se zástupci Člověka v tísni, Jsme fér, AMO, Amnesty International, Rekonstrukce státu a dalších. V letošním roce si zároveň připomínáme 10. výročí Evropské občanské iniciativy, nástroje participativní demokracie, který pomáhá občanům z celé EU zasazovat se za společnou věc a spoluutvářet evropskou politiku. Ambasadorka evropské občanské iniciativy pro ČR Barbora Genser z Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM bude návštěvníkům vysvětlovat, k čemu evropské občanské iniciativy slouží. Dozvědí se též o těch nejnovějších občanských iniciativách, budou se moci zúčastnit kvízu a prostřednictvím aktivit sdílet své nápady.

Korzo Národní myslí na malé i velké. Po celý den bude připraven bohatý program i pro rodiny. Jako každý rok budou v odstavené tramvaji před Novou scénou probíhat výtvarně-edukativní workshopy pro děti od 6 do 14 let. Tramvaj se pod záštitou Skautského institutu v Rybárně promění v zakázanou skautskou klubovnu z dob minulých a přiblíží dětem netradiční formou odbojové aktivity. Na náměstí Václava Havla čekají Sametové arkády – interaktivní instalace Činohry Národního divadla. Připomenou se zde hry jako Letris, Velvet Kamikaze nebo Havel Race. Vzdělávací body programu proběhnou v Provozní budově B Nové scény, kde děti zažijí nevšední hodinu dějepisu. Ředitel a studenti Přírodní školy společně přiblíží žákům prvního stupně novodobé dějiny naší země. Dismanův rozhlasový dětský soubor ČRo připravuje speciální vydání vlastního podcastu Děti se ptají. Díky tomu návštěvníci nahlédnou do natáčení živého speciálu a zjistí, co malé redaktory a jejich vrstevníky opravdu zajímá. Hosty budou Marta Veselá Jirousová a Jáchym Topol.

V odstavené tramvaji před Národním divadlem proběhnou ve spolupráci s Muzeem XX. století a Ústavem pro studium totalitních režimů procházky a vzdělávací přednášky o minulém režimu. Přednáška se zaměří na Gorbačovovu perestrojku. Procházka památnými místy přiblíží události února 1948. Historická laboratoř bude zkoumat vliv minulosti a dějin na naše životy. Ve spolupráci s Radiožurnálem bude od 15.00 hodin probíhat zpravodajská rekonstrukce revoluce s názvem Znovu Národní ’89. U příležitosti sametové revoluce bude i veřejnosti přístupná budova Archivu bezpečnostních složek v ulici Na Struze. Projekt Samet na školách připravuje přednášku Ženská práva dříve a dnes s Michaelou Efrati.

Obývák Václava Havla s literárním programem zaplní podchod pod Novou scénou Národního divadla. Úryvek ze zatím nevydané knihy Peklo existuje v něm přečte Jáchym Topol. Novinku Ivana Pospíšila Příliš pozdě zemřít mladý se vzpomínkami na prostředí undergroundu přečte herečka Kateřina Císařová, dále se textů ujmou například František a Klára Trojanovi nebo Jana Plodková. Nejmladší návštěvníky potěší ukázka z Pižďuchů, jediné dětské knihy Václava Havla. Studenti a studentky DAMU připravují krátké inscenace her, které vznikly v rámci rezidence Národního divadla od běloruských autorů, již nemohou ve své zemi svobodně psát.

V divadelním sále Nové scény proběhne debatní blok připravený s českými médii a zaměřený na aktuální společenské výzvy. Ve spolupráci s Deníkem N, týdeníkem Respektem, Seznamem Zprávy a ČRo Radio Wave se bude diskutovat o nadcházejících prezidentských volbách, klimatické krizi, válečné agresi na Ukrajině nebo o výročí rozdělení Československa a jeho dopadech. Z diskusí vzniknou také podcasty. V debatě Ukrajina (ne)zmizela! bude Ondřej Kundra se svými hosty řešit otázky aktuální situace na Ukrajině. Cesta k nízkouhlíkové ekonomice je název druhé debaty, kde se budou řešit příčiny komplikované cesty české společnosti ke klimatickým otázkám. Lenka Kabrhelová z podcastu 5:59 a Zuzana Kovačič Hanzelová z deníku SME budou v debatě Česko a Slovensko 30 let poté reflektovat vývoj obou států po revoluci. Prezident/ka mladé generace? je otázka, kterou si bude Filip Titlbach klást v rámci debaty podcastu Studio N. V Provozní budově B se živě nahraje podcast Přepište dějiny s titulem Zpátky do Evropy.

Jaký by měl být podle mladé generace nový prezident nebo prezidentka? Jaké role by měl/a zastat a která témata prioritizovat? O tom se bude bavit novinář Filip Titlbach při natáčení speciálu podcastu Studio N se svými hosty Johanou Bázlerovou z profilu Jsem v obraze, politickým marketérem Jakubem Hussarem a známým youtuberem Karlem Kovym Kovářem od 17.45 v divadelním sále Nové scény Národního divadla.

Na Národní třídu se po dvou letech vrátí živá hudba. A to hned na dvou stagích. Návštěvníci se tak mohou těšit například na Sisu Feher a Vladka Mikláše s jejich projektem Bardo, na mladé hudebníky Amelii Sibu nebo Člověka krve. Vystoupí také satirické duo Jelení Lawyers i karikaturista Mirek Kemel nebo kapela Island Mint a další. Sbor Unie Českých pěveckých sborů (Smíšený pěvecký sbor KOS Pedagogické školy Litomyšl) doprovodí v rámci oslav svobody kapelu WxP. Zazpívají a zahrají například písně od kapely Beatles nebo Queen. Oslavy budou patřit i tanci, a to v rytmu swingu a argentinského tanga v Národní tančírně ve Skautském táboře. A ani letos nebude chybět zakončovací večírek Korza Národní, který proběhne v Rock Café, kde vystoupí například Mutanti hledaj východisko.

Ulice se na den znovu promění v živou galerii. K vidění bude autorská výstava Střípky revoluce, dále Opráski 89±, které satiricky a s nadhledem reflektují normalizaci, revoluční rok 1989 a raná porevoluční léta. Výstava Dlouhá cesta ke svobodě mapuje dějiny Ukrajiny ve 20. století a její dlouhou cestu ke svobodě. V rámci letošní spolupráce bude k vidění i výstava ODYZZEY umělce Davida Strauzze v Rock Café. Ve Špálově galerii bude pro zájemce po celý den vstupné zadarmo.

Zvuková instalace Anton VB uvnitř vozu, složená z autentických výpovědí účastníků demonstrací i příslušníků zasahujících složek a dění na ulici, dotvoří satirické pouliční divadlo s obrazy minulého režimu. Instalace Podobnosti 2.0 ukáže události roku 1989 v kontrastu s dnešní dobou. Letošním novým projektem je telefonní budka Voláme o pomoc umístěná na náměstí Václava Havla, která pomocí telefonátů a reálných výpovědí přibližuje každodenní realitu lidí žijících v sociální nouzi či na okraji společnosti. Audioinstalace v kostele sv. Voršily představí největší petiční akci před rokem 1989, tzv. Moravskou výzvu.

Diváci si budou moci v klidu užít i divadelní představení. Divadlo Na zábradlí v rámci oslav uvede Europeanu neboli evropské dějiny dvacátého století líčené s nadhledem, humorem i sžíravou ironií. Po představení proběhne diskuse a živé nahrávání s autory podcastu Bruselské chlebíčky Viktorem Daňkem, Zdeňkou Trachtovou a Filipem Neradem o tom, jak vidíme současnou Evropskou unii a naši republiku. Divadlo NoD zve na unikátní zážitek na pomezí divadla a LARPu o tom, že demokracie není samozřejmost a je nutno za ni stále bojovat. Nechte se vtáhnout do hry Městečko Palermo usíná a prožijte celý příběh na vlastní kůži.

Závěr svátečního dne bude patřit děkovné bohoslužbě v kostele sv. Martina ve zdi v Martinské ulici. Kázání povede signatář Charty 77, evangelický farář Bohdan Pivoňka. Další informace o programu naleznete na www.korzonarodni.cz.

Stáhněte si novou verzi aplikace Deníku N s vylepšeným přehráváním audioverzí článků. Dostupná všem na vyzkoušení, naplno s klubovým předplatným.