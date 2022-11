Putin nepřijel, Lavrov předčasně odjel. A Zelenskyj z G20 udělal G19. Které země nepodpoří odsouzení Ruska?

Oficiálně summit zahájil dnes dopoledne indonéský prezident Joko Widodo. „Oči celého světa jsou teď upřeny na naše jednání. Dosáhneme úspěchu, nebo přidáme ještě víc selhání? Pro mě osobně G20 musí uspět. Nemůžeme selhat,“ řekl.

Indonesian President, Joko Widodo, received the heads of government/representatives, as well as the heads of international organization for the G20 Summit Bali on 15-16 November 2022.#G20Indonesia #RecoverTogetherRecoverStronger #G20BaliSummit pic.twitter.com/egNnqJMISn

— G20 Indonesia (@g20org) November 15, 2022