Češi budou 17. listopadu oslavovat svobodu. Jaké akce se chystají?

Třiatřicet let od sametové revoluce a třiaosmdesát let od uzavření českých univerzit nacisty. Česko si ve čtvrtek připomene události 17. listopadu. V Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva na lidi po celé republice čekají koncerty, pietní akce a pochody. Do ulic ale vyjdou i ti, kteří se chtějí projevit proti jednání aktuální vlády. Přinášíme přehled akcí, které se budou 17. listopadu konat.