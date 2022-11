Vývoj bojů (264. den): Levý břeh Dněpru se novodobou Normandií nestane

Přinášíme komentářové shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z pondělí 14. listopadu. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Není žádný důvod čekat, že západní zbraně budou imunní nebo s nimi budou Ukrajinci zacházet opatrněji jen proto, že je dostali ze Západu.

Podle portálu oryx, který na základě videí a fotek ověřuje a počítá počet kusů zničené techniky od začátku války (to jsou ty ztráty, které přinášíme na konci každého Vývoje bojů), byly prokazatelně zničeny dvě polské samohybné houfnice Krab (plus jedna poškozená). Zničeny byly i dvě Nory dodané houfnice M109 a tři byly poškozeny. Nově ke zničené technice přibyla i slovenská Zuzana.

#Ukraine: Identification of the destroyed Zuzana 2 155mm self-propelled howitzer.Many think that this is a destroyed ShKH DANA vz. 77 152mm self-propelled howitzer, but the details say that this is a Zuzana 2 155mm self-propelled howitzer.#Slovakia #Kiev #Kyiv #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/1eMKAeqy7Z

— 🇺🇦Ukraine_Weapons Observer (@UW_Observer) November 15, 2022