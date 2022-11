Pointa N: Studentská stávka na osmimiliardové planetě Zemi

Na některých českých vysokých školách vstoupili studenti a studentky do stávky za klima. Shodou okolností právě dnes překonal podle odhadů OSN počet obyvatel Země osmimiliardovou hranici, a klimatická změna je tak hlavní výzvou, která před lidstvem stojí.

Hlavní události dne vybral a okomentoval Jan Moláček.

Stávka na českých univerzitách

Studenti a studentky některých českých univerzit stávkují na svých školách za klima. Z reakcí na jejich protest by nezasvěcený čtenář zřejmě usoudil, že univerzitní budovy lehly popelem a stávkující na spáleništi demonstrativně trhají výtisky české ústavy a vyhlašují totalitní režim, který se bude vyznačovat přestěhováním do jeskyní a zavržením nejen demokracie, ale i veškerých moderních technologií.

Jenže nic takového se nekoná. Na školách se děje přesně to, co se tam dít má – probíhají tam workshopy, besedy a přednášky. Jejich účastníci si zaslouží uznání za to, že se pokoušejí posunout veřejnou debatu o ochraně klimatu z bodu absolutní nehybnosti, ve kterém v Česku uvízla.

Stávkující jsou nejčastěji obviňováni z náchylnosti ke komunismu. Jejich kritici jim pohrdavě vzkazují, aby začali sami u sebe – mají zahodit drahé mobily a ukázat tak, že jsou odhodláni žít v chudobě.

Tato rádoby duchaplná kritika je ve skutečnosti známkou naprosté argumentační impotence. Nikomu totiž nejde o to, aby západní společnosti přestaly být demokratické a zchudly. Není žádný důvod, proč by omezení drancování přírodních zdrojů, čistá energetika postavená na obnovitelných zdrojích a udržitelná ekonomika měly vést k chudobě nebo totalitě. Bohatství a bezuzdný konzum nejsou totéž.

Česko nebere klimatickou změnu vážně, přestože se už i u nás, v mírném klimatickém pásu, dramaticky projevuje. Politické strany v horším případě varování vědců bagatelizují, v lepším si napíšou do programu, že jde o vážný problém. Tím to obvykle končí.

Končí ale, doufejme, i doba, kdy tohle politikům stačí, aby si téma odškrtli jako vyřešené. Generace, která nyní studuje na vysokých školách, se v budoucích desetiletích s klimatickou změnou bude muset potýkat doopravdy. Čas začít je teď.

8 000 000 000

Podle OSN dosáhl počet obyvatel Země právě dnes odpoledne středoevropského času osmi miliard. Kde se osmimiliardtý pozemšťánek narodil, samozřejmě nikdy nikdo nezjistí. Klidně to mohlo být v některé z českých porodnic. Pravděpodobnější ale je, že přišel na svět v některém podstatně chudším státě. Nejspíš v Africe, kde se populační růst stále pohybuje na hodnotách, které jsou ve vyspělejších částech světa dávnou a zřejmě nevratnou historií.

Pokoření dalšího miliardového milníku lidstvo fascinuje, přestože růst světové populace dávno přestal být takovým strašákem, jakým býval kdysi. Je stále zřejmější, že pro přežití lidí na Zemi nebude rozhodující jejich počet, ale způsob, jakým využívají zdroje, které jim mateřská planeta nabízí.

„Lidská rodina je stále větší, ale také stále rozdělenější,“ poznamenal u příležitosti překonání osmimiliardové hranice generální tajemník OSN António Guterres. „Míříme přímo ke klimatické katastrofě, zatímco emise a teploty dále stoupají. Záplavy, bouře a sucha devastují země, které ke globálnímu oteplování téměř nepřispívají,“ prohlásil šéf světové organizace.

Otázka tak dnes už nezní, jestli Země uživí deset miliard lidí, kteří by na ní měli podle demografických propočtů žít koncem tohoto století. Mnohem palčivější problém je, zda k této hranici lidstvo vůbec dospěje.

Jednou větou

Dva mrtvé si na východě Polska u hranic s Ukrajinou vyžádal výbuch, polský premiér svolal zasedání národní bezpečnostní rady, podle zatím nepotvrzených zpráv mohlo jít o zbloudilou ruskou raketu.

Po dnešních ruských útocích na ukrajinská města je přes sedm milionů domácností bez elektřiny.

Sněmovna přehlasovala veto prezidenta a stvrdila novelu letošního státního rozpočtu.

Podle průzkumu Medianu ANO mírně posiluje, naopak ODS oslabila.

Podle zdrojů CNN Rusko odložilo oznámení o ústupu z Chersonu až po amerických volbách, aby nepomohlo demokratům.

Bývalý viceprezident USA Mike Pence vydal knihu a v rozhovoru poprvé ostře zkritizoval Donalda Trumpa.

Evropská komise schválila pomoc české vlády pro velké firmy zasažené růstem cen energií.

Klimatičtí aktivisté ve Vídni polili černou tekutinou sklo chránící dílo „Smrt a život“ od Gustava Klimta.

Naše témata

Jestli se katarští diplomaté nakonec ubytují v Mynářových apartmánech, není jisté. „Zatím se neozvali. Ani pan Pavlík, ani pánové, kteří byli na prohlídce,“ říká majitelka Lucky Angel Apartments.

Mynář lákal Katařany do Česka, diplomatům pak chtěli pronajmout jeho apartmány (Zdislava Pokorná)

„Jedeme velmi rychle. Okénka jsou stažená, nikdy nehraje rádio. Posloucháme. Nemusíme si nic říkat, už víme, že Vlado má koukat doprava a já doleva. Řekne buď ‚čisto‘, nebo ‚stop‘. Jen tahle dvě slova,“ vysvětluje Ilja, proč už nechce pracovat s nikým jiným než s Vladem. Věří mu.

Vždy stažená okénka a rozestup 20 metrů. Ředitel cirkusu Ilja zachraňuje lidi a naučil se přežít v Bachmutu (Petra Procházková)

Předseda ANO potřebuje, aby se mu v kampani pro příští dva měsíce sešlo několik faktorů. Jednak musí získat v zásadě všechny voliče, kteří jsou kritičtí vůči vládě Petra Fialy (ODS). K volbám potřebuje přivést své vlastní podporovatele, získat musí i voliče SPD Tomia Okamury –⁠ kteří jsou nyní co do podpory různých kandidátů zcela rozpolceni – a také mimosněmovních stran včetně radikálnějších hlasů. Z řad voličů vládních stran totiž Babiš hlasy získávat nebude.

Dva měsíce do prezidentských voleb. Kudy vede cesta favoritů na Hrad? (Jan Tvrdoň)

Zaujalo nás jinde

„K dosažení svého cíle vám neustále píše, telefonuje, jezdí za vámi, ‚skamarádí se‘, a jakmile svého dosáhne, rázem vás nezná. V životě má kolem sebe prakticky jen ‚zaměstnance‘, které různou měrou využívá ke svým záměrům. Jakmile provedou něco, co by ho mohlo ohrozit, obrátí se k nim okamžitě zády. Nemá kamarády. Jeho přátelství jsou vždy utilitární.“

Někdejší blízký přítel Andreje Babiše fyzioterapeut Pavel Kolář v rozhovoru se serverem Seznam Zprávy promluvil o rozchodu s bývalým premiérem.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (…) označuje v souladu s rezolucí Parlamentního shromáždění Rady Evropy současný ruský režim za teroristický.

Z textu usnesení Poslanecké sněmovny ke stupňující se agresi Ruské federace na Ukrajině a zločinům proti civilnímu obyvatelstvu, které v podvečer schválila dolní komora Parlamentu. Proti byli všichni poslanci SPD.

Výrok dne

„Arizoňané rozpoznají blbost, když ji vidí.“

Republikánská kandidátka na guvernérku Arizony a spojenkyně exprezidenta Trumpa Kari Lakeová na Twitteru v reakci na vítězství své demokratické vyzyvatelky Katie Hobbsové.

Středeční tištěný Deník N

