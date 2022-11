ODS slábne, sněmovní volby by podle průzkumu ovládlo hnutí ANO

Hnutí ANO mírně posiluje a ve volbách by s přehledem uspělo, naopak občanští demokraté jako nejsilnější vládní strana oslabují. Ukazují to data z říjnového modelu agentury Median. Šetření se tak v základních závěrech rozchází s tím, co o víkendu publikovala agentura Kantar CZ pro Českou televizi.