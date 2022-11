Vývoj bojů (256. den): Zelenskyj navštívil Cherson, Rusové sklouzávají k barbarství

Drastická poprava vlastního vojáka je podle vagnerovců v pořádku.

Kinburnska kosa – i kdyby ji osvobodili, není to místo, odkud by se dal Putin porazit.

Zelenskyj navštívil Cherson. Proč je to tak důležité?

Ruská armáda v Doněcké oblasti útočí, jako by si nevšimla, že prohrává.

Jak zima ovlivní válku podle britské rozvědky.

Mapy dne – Cherson a okolí. Kinburnska kosa, okolí Doněcku.

Videa dne – příběhy ruského šílenství.

Přinášíme komentářové shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z neděle 13. listopadu. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Prohrávají, a tak dělají zoufalé věci. Válka je ohavnost. Bojují v ní většinou úplně normální lidé, kteří se ale pod tlakem bojového stresu, smrti kamarádů a podobně někdy chovají tak, jak by se v době míru nikdy nechovali. Takové věci by se neměly stávat, ale dějí se na obou stranách. Ne masově, ale čas od času ano.

Něco úplně jiného je, jak se válčící strany chovají, když nejsou pod tlakem ostřelování a bezprostřední hrozby smrti. Něco o tom vypovídá stav, v jakém se nacházejí ruští a ukrajinští vojáci vracející se domů během výměny zajatců. Z dostupných záběrů lze jednoznačně usoudit, že o Rusy bylo postaráno lépe. Vzpomeňte si na žalostný stav, v jakém se na Ukrajinu vrátili obránci Mariupolu.

O víkendu se však v Rusku stalo něco, co není děsivé jen svou brutalitou. A co hůř, pachatel se za to nestydí, hlásí se k tomu a někteří Rusové mu dokonce tleskají. V kombinaci s hysterickými reakcemi ruských propagandistů a stále častějším obviňováním Putina ze selhání (zatím jen v diskusích mezi obyčejnými lidmi) vzniká výbušná směs, která může vyústit v