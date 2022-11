Nechceme být ministerstvo pravdy a určovat, co je a není lež, říká Vlček ze softwarového gigantu Gen

Jeden z největších porevolučních byznysových příběhů se dostal do nové fáze. Česká společnost Avast, která vyrostla na antivirovém softwaru, se spojila s americkým NortonLifeLockem v novou korporaci Gen se sídlem v americké Arizoně i Praze. Prezident společnosti, podnikatel a filantrop Ondřej Vlček, který v Avastu začínal jako vysokoškolský student, se tak teď částečně vrací ke kořenům. „Je to pro mě možnost vrátit se k řemeslu a zároveň ho řešit na globální úrovni,“ říká v rozhovoru pro Deník N. Mimo jiné popisuje i jednu z budoucích výzev –⁠ hledání způsobu, jak se uživatelé internetu dostanou k relevantním informacím.

Na co se v rozhovoru také ptáme?

Jaké podmínky měl Avast při fúzi s americkým partnerem?

Jak se od devadesátých let proměnilo české podnikatelské prostředí?

Co chce dělat pro to, aby se lidé neuzavírali do názorových bublin?

Naposledy jsme spolu dělali rozhovor před třemi lety, když jste se stal šéfem Avastu. Tehdy jste mi říkal, že se Avast za svůj český původ sice nestydí, ale že to není něco, co byste vyzdvihovali jako první. Pracujete stále v české firmě?

Upřímně, nevím, co je česká firma. Po mnoha stránkách je firma Gen, kterou jsme nyní spustili, mnohem víc česká, než byl Avast před pěti lety. Tehdy byl generálním ředitelem Američan, i všichni ostatní byli cizinci, já byl v managementu jediný Čech, většina akcionářů byla už tehdy ze zahraničí. Nyní máme ve vedení víc Čechů a možná se i víc hlásíme k tomu, že je naše vedení rozkročené přes Atlantik. A jedno ze sídel je právě v Praze, o čemž se snažíme mluvit i na americké straně. V oblasti kyberbezpečnosti totiž vnímáme jako strategicky důležité, odkud firma vlastně je. Jsme globální firma se vším všudy, ale v Česku máme důležitou základnu.

Bylo při vyjednávání podmínek fúze jednou z nich i to, že společnost bude mít sídlo v Praze?

Ano. Z naší strany jsme o tom přemýšleli také z toho pohledu, že chceme nějaké věci zachovat a kontraktuálně ukotvit. Duální sídlo bylo jednou z věcí, které se nám povedlo vyjednat.

Jak to prakticky funguje?

Není to úplně standardní, většina firem má jedno sídlo a to jim stačí, mimo jiné jsou s tím spjaté i náklady. Na druhou stranu to považujeme za rozumné, a to nejen pro ústupky v rámci dealu (dohody, pozn. red.). Když se spojují dvě firmy, vždy to je trochu silová hra. A to hlavně v kontextu toho, zda takové spojení dává pro firmu z dlouhodobého hlediska smysl. Schopnost prezentovat se v USA jako americká firma a v Evropě jako firma evropská, třeba kvůli různým stupňům regulace například v oblasti osobních údajů, vnímáme jako velkou devizu.

Takže jde i o zachování kontinuity, třeba právě v právní oblasti?

Určitě. Zaprvé zde zůstává značka, respektive produktové portfolio, které je úspěšné a celosvětově známé. Druhou věcí jsou lidé a talent, čemuž říkám collective brainpower (volně přeloženo jako společný potenciál mozků, pozn. red.), což je zásadní a klíčový element, který Avast nově vzniklé firmě dává do věna. Je to jeden z důvodů, proč k dohodě došlo –⁠ máme totiž velmi silné technologické, programátorsko-inovační zázemí.

To se Avastu dařilo budovat už několik dekád, společnost přitom není jedinou kyberbezpečnostní firmou v regionu.

Avast a AVG byly firmy, které tady rostly posledních třicet let. Na Slovensku byl ESET. Vznikly zde tedy tři firmy s globální působností. V roce 2016 Avast koupil AVG a po dlouhá léta tady byl aktivní vývoj a vznikaly technologie na světové úrovni.

Za jednou z firem, které tady vyrostly, stojí i současný technický ředitel Genu Michal Pěchouček. Konkrétně stál u zrodu české společnosti Cognitive Security, kterou později prodal americké společnosti Cisco.

Michal je zde od roku 2019 a přišel do role technického ředitele s tím, že jeho expertiza a zkušenosti na poli umělé inteligence jsou pro tuto firmu dost strategicky důležité. Celé odvětví kyberbezpečnosti se odebírá cestou strojového učení, neuronových sítí, umělé inteligence. A za tři roky to posunul výrazně dál. V nové společnosti proto bude zastávat pozici globálního CTO (technického ředitele, pozn. red.), všechny technologie budou spadat pod něj. A těžiště jeho práce bude v Česku.

Vliv fúze na firemní kulturu

Vy naopak budete mít novou funkci prezidenta společnosti. Jak se od té doby změnil váš běžný pracovní den?

Jsem nadšený. Titul je to sice zvláštní, v Česku totiž pozice prezidentů firem není běžná, mám ale zodpovědnost za