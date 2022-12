Dylanova nová kniha: příspěvek ptáka k „diskurzu“ ornitologů

Bob Dylan vydal knihu Filozofie moderní písně. Se značnou mírou jistoty můžeme předpokládat, že název nelze brát úplně vážně. Možná je dokonce zvolený jako sarkastická polemika s představou, kterou takové vědátorské pojmenování navozuje. Slova filozofie a moderní by v něm pro lepší orientaci čtenáře měla být vytištěna v ironizujících uvozovkách nebo doplněna znejišťujícím otazníkem v závorce. Jenomže Bobu Dylanovi na orientovanosti publika nikdy moc nezáleželo. Podstatné jméno píseň by ale do uvozovek nedal nikdy, pomyslných, ironizujících, jakýchkoli. Je to přece jméno z nejpodstatnějších, alespoň pro Dylana. V jeho knížce se tak spojuje nevážnost, snad i hravost s vášní a někdy i vážností, možná smrtelnou.

„Vy jste ornitolog a já jsem pták,“ měl kdysi říct režisér Orson Welles filmovému kritikovi, když s ním mluvil o tom, proč je tak obtížné dosáhnout porozumění mezi umělcem a člověkem, jehož profesí je umění reflektovat. Je to dost dylanovská historka, také proto, že se pravděpodobně nestala. Ať už ale Wellesova slova zazněla, nebo ne, dají se snadno vztáhnout k písničkářově nové knize. Je v ní totiž možné vidět něco jako příspěvek ptáka k ornitologickému „diskurzu“. A snad i text, který píseň a svět zachycuje z (jistým způsobem) ptačí perspektivy. Ne nutně ve smyslu z velké výšky, která může přinést distanci a lepší vnímání širších souvislostí, ale z hlediska bytosti smířené s realitou brzkého „odletu“.

Nobelista a diskžokej

Knihu tvoří šestašedesát textů napsaných během posledních dvanácti let, doprovázených početnými a dobře vybranými fotografiemi. Vydavatel je popisuje jako eseje, čtenáře by ale nemělo překvapit, že