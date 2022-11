Obrazem: „Na mrtvé planetě žádné další semestry nebudou.“ Studenti zahájili okupační stávku za klima

Na pražském náměstí Jana Palacha dnes dopoledne desítky vysokoškolských studentů zahájily okupační stávku. Volají hlavně po tom, aby vláda co nejdříve uskutečnila konkrétní kroky k dosažení budoucnosti bez emisí.

„Tento týden na přednášky nepůjdeme. Hodláme vzít iniciativu do vlastních rukou a stejně jako studentstvo po celé Evropě spojené v hnutí End Fossil Occupy zahájíme i my okupační stávku na vysokých školách po celé republice,“ znělo z náměstí Jana Palacha před Rudolfinem. Setkaly se tu desítky studentů. Ti se rozhodli podpořit okupační stávku, která tímto setkáním odstartovala. Trvat bude do 17. listopadu na univerzitách v Praze, Brně, Ostravě či Olomouci.

Studenti vytyčili několik požadavků, které směřují na vládu, ale i univerzity. Na vládu apelovali, aby stanovila konkrétní kroky, kterými se zasadí o bezemisní budoucnost, a aby řešení klimatické krize považovala za jeden z primárních úkolů.

Po univerzitách studenti požadovali, aby se staly udržitelnější, zateplily budovy a snížily spotřebu energie. Zároveň žádali, aby univerzity adekvátně hodnotily své zaměstnance a doktorandy a zřídily fakultní koordinátory pro udržitelnost.

„Vzpomínat na listopad 1989 nestačí, pojďme naší stávkou ukázat, že