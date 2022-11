Dva měsíce do prezidentských voleb. Kudy vede cesta favoritů na Hrad?

Analýza: Dva měsíce před volbami se podle všech dostupných průzkumů zdá, že nástupcem Miloše Zemana na Pražském hradě bude někdo z trojice Andrej Babiš, Danuše Nerudová a Petr Pavel. Právě oni mají aktuálně ze všech uchazečů nejvyšší šanci, že je lidé do úřadu hlavy státu zvolí. Co těmto největším favoritům nyní hraje do karet, na co se musí zaměřit a čemu se naopak vyhnout?