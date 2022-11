Sněmovní volby by vyhrála koalice Spolu, ANO významně oslabilo, ukázal průzkum

Nejnovější průzkum voličských nálad agentury Kantar CZ ukazuje, že nejsilnější vládní strana si polepšila, nejsilnější opoziční hnutí naopak ztrácí. ODS by v říjnu samostatně získala 21,5 procenta, koalice Spolu by pak ve volbách do Sněmovny porazila hnutí ANO.

Pokud by se v říjnu konaly volby do Poslanecké sněmovny, vyhrála by koalice Spolu, tedy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Podle aktuálních dat společnosti Kantar CZ pro Českou televizi by získala 31,5 procenta hlasů.

Oproti minulému šetření ze září si trojkoalice polepšila a posílila o 3,5 procentního bodu. Výzkumníci sledovali, jak by v říjnu dopadly volby, pokud by kandidovaly obě koalice z loňských voleb –⁠ tedy Spolu a uskupení Pirátů se Starosty. Zkoumali ale také, jak by si jednotlivé strany vedly samostatně.

Dobrý výsledek Spolu je dán zejména posilováním Občanské demokratické strany. Naopak poraženým je v obou modelech ANO. Hnutí oproti září poměrně výrazně oslabilo. V samostatném měření by Andrej Babiš se svými lidmi oslabil o tři procentní body, ANO by nyní volilo 26,5 procenta lidí. V předchozích vlnách měření přitom hnutí posilovalo až na 30 procent, v současné ekonomické situaci by jako hlavní opoziční subjekt mělo spíš nabírat nové hlasy.

Kantar CZ popisuje, že současný pokles u Babišova hnutí je dán zejména