Televarieté 2022: Zatraceně český slavík

Absolutní vítězkou i zpěvačkou roku je Lucie Bílá, nejlepším zpěvákem Marek Ztracený, nejlepší skupinou Kabát. Na dalších místech mimo jiné Mirai a Kryštof, zpěváci Vojtěch Dyk a Richard Krajčo, zpěvačky Ewa Farna a Eva Burešová. Zív.

Překvapením by bylo spíš to, kdyby mezi vítěze pronikla nějaká nová jména, jenže to se ani letos nekonalo. Úlitbou jakémusi pokusu se držet ducha doby je zavedení kategorie hiphop a rap, o jejímž vnímání interprety vypovídá i to, že vítězové ani nedorazili převzít svou cenu.

Paralelní vesmír

Loni slavíky ovládl Karel Janeček se zahájením své předvolební prezidentské kampaně, takže se tu dělo alespoň něco. Jinak se ale Český slavík už řadu let odehrává v jakémsi paralelním vesmíru, kde je nejpopulárnější zpěvačkou žena, která už je dvacet (nebo třicet?) let hudebně za zenitem, nejpopulárnějším zpěvákem kýčař, jehož