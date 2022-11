Žlutomodré vlajky, troubící auta, slzy štěstí. Internet zaplavují dojemná videa z osvobození Chersonu

„Cherson je zpátky doma. (…) Tato válka Rusko změní, ale ne tak, jak Kreml zamýšlel. Tady, na Ukrajině, ruské impérium končí,“ píše novinářka ukrajinské verze BBC Myroslava Pecová u videa Konsťantyna Ryženka:

Kherson is back home 🇺🇦. Russia leaves the city empty-handed. It was never a good idea to invade Ukraine. This war will transform Russia, but not in the way Kremlin intended. The Russian Empire stops here, in Ukraine. Video by Kostiantyn Ryzhenko pic.twitter.com/KWIqRfBkkt — Myroslava Petsa (@myroslavapetsa) November 11, 2022

„Objevují se úžasná videa dojatých obyvatel městeček a vesnic chersonského regionu, kteří vítají ukrajinské vojáky,“ napsal Matthew Luxmoore:

Amazing videos surfacing today of Ukrainian troops being greeted by emotional residents of Kherson region towns and villages liberated since Russia announced its withdrawal yesterday. “Can I hug you?” one woman asks. pic.twitter.com/prAvItRu7A — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) November 10, 2022

Bývalá mluvčí prezidenta Zelenského Julija Mendelová píše, že právě poprvé po 9 měsících vidí svou tetu z Chersonska – ve videu, v němž objímá ukrajinského vojáka. „Ani neví, že se stala internetovou hvězdou.“

This is how I can see my aunt from Kherson region for the first time in 9 months – in a video hugging a Ukrainian soldier. She even doesn’t know to have become an internet star 💙💛 pic.twitter.com/xaKBRXeoi7 — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) November 11, 2022

Center of Kherson right now. Locals chant ZSU (Ukrainian Armed Forces) and cheer our Warriors. Imagine all the emotions on that square! Our soldiers report they had to slow down their advance because they are hugged and kissed so much. 💛💙 pic.twitter.com/aKEWsOPJM5 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 11, 2022

Za pozornost stojí, že Ukrajinci (poté, co odstraní ruské vlajky a nápisy) vyvěšují v Chersonu vedle ukrajinských vlajek i vlajky Evropské unie, všímá si účastnice protestů na Majdanu a politoložka Kateryna Kruková:

It is truly remarkable that people in Kherson chose to raise both Ukrainian and EU flags right after returning from the abyss of russian occupation. Ukraine is a soul of Europe 📷 K. Ryzhenko pic.twitter.com/RYGWEf3X2a — Kateryna_Kruk (@Kateryna_Kruk) November 11, 2022

V jedné z vesnic u Chersonu zahrála osvoboditelům dívka na housle:

„Rusko je tu navždy“

„Psali, že Rusko je tu navždy. Ale Ukrajina a pravda vítězí.“ Ukrajinci strhávají billboard s nápisem Rusko je zde navždy:





