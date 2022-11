Queer film festival Mezipatra v Praze skončil a rozdal většinu svých cen. Právě pokračuje až do 18.11. v Brně, kde se vyhlásí poslední kategorie – divácká. Jedním z filmů, pro které mohou účastníci festivalu stále hlasovat, je film Eismayer. O vzniku filmu a jeho reálné předloze nám v rozhovoru prozradil více režisér David Wagner.

Eismayer: i gay love story z vojny usiluje o cenu publika na festivalu Mezipatra. Co o ní prozradil režisér?

Rakouský snímek, který je založený na skutečných událostech, si přivezl cenu filmové kritiky z Benátek. Ukazuje život surového vojenského instruktora Charlese Eismayera. Eismayer má svoji práci v armádě, manželku, dítě, jeho život není ničím neobvyklý. Vše se ale obrací vzhůru nohama, když se zamiluje do vojína Maria Falaka. Charles Eismayer tak v dospělých letech znovu hledá svoji identitu. Film ukazuje, jak může coming out a gay láska vypadat v tak leckdy až toxicky maskulinním prostředí, jako je právě to armádní.

Proč jste si pro film vybral právě příběh Eismayera?

Poprvé jsem o Eismayerovi slyšel, když jsem byl před 20 lety na vojně. Slyšel jsem jen strašné historky o tom, že je zrůda a zabíjí lidi. Všichni se ho velmi báli a já také. Pak jsem na něj zapomněl. Po několika letech jsem si přečetl novinový článek, že je skutečný a že se oženil s jiným mužem v kasárnách ve Vídni. Eismayer, děsivý muž, který si vzal jiného vojáka, stalo se to v kasárnách a měli na sobě uniformy. Řekl jsem si, že ten příběh musí mít spoustu dramatického potenciálu. Proto jsem začal pátrat a kontaktoval jsem ho.

Takže jste ho kontaktoval přímo?

Začalo to u mé kamarádky, která pracovala v armádě. Ta mě spojila se skutečným Eismayerem. V té době už bydleli společně s Mariem a pozvali mě domů. Bylo to skoro jako ve filmu. Eismayer vařil a