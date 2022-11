Nesmíme pomáhat Rusku. Ale nemůžeme ani kazit byznys exportérům, říká český šéf slovenských celníků

Slovensko pouští ze země do Ruska zboží, které lze používat v armádě a agresi proti Ukrajině. Šéf slovenských celníků Jiří Žežulka upozorňuje, že Slovensko zákony neporušuje a sankce tím nikdo neobešel. Nicméně připouští, že kdyby země měla zákon po vzoru Česka, některé vybavení by do Ruska neodešlo. Žežulka chce zjistit, zda Slovensko nemá špatně nastavené systémy na posuzování zboží využitelného ve vojenství, neboť Slovensko minulý rok posuzovalo pouze jednotky dodávek takového zboží, kdežto v Česku jsou to vyšší stovky. „Chceme zjistit, co je v Česku jinak, zda máte lépe vychované podnikatele, zda licenční orgán má větší váhu než tady a tak dále,“ říká Žežulka. Na podezřelé vývozy upozornil český a slovenský Deník N před týdnem.