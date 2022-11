Stanjura a Bartoš se o cenové mapy dohadovali několik měsíců. Nástroj může zlepšit pomoc lidem

Ministerstva financí a pro místní rozvoj se několik měsíců nemohla shodnout ohledně nástroje, který by významně pomohl zacílit pomoc občanům. Resorty Zbyňka Stanjury (ODS) a Ivana Bartoše (Piráti) se takzvanými cenovými mapami zabývaly od letošního jara. Nakonec se shodly na vzniku pracovní skupiny, která by měla tuto pomůcku pro lepší adresování podpory připravit.

Ekonomové i odborníci na sociální politiku dlouhodobě kritizují neschopnost českého státu zacílit pomoc občanům. Tento problém se projevil už v průběhu pandemie covidu, Česko se s ním ale potýká i nyní, kdy stát vynakládá miliardy korun na potíže spojené s energetickou krizí.

S cílením podpory by měly úřadům pomoci takzvané cenové mapy –⁠ ty mají jasně určit, jaké náklady na bydlení mají lidé v různých koutech republiky. Ministerstvo práce a sociálních věcí v současnosti rozlišuje pouze dva hlavní parametry, a to Prahu a zbytek republiky, jediným kritériem je pak velikost obce. A právě cenové mapy by měly popsat další rozdíly i napříč kraji, které se mohou pohybovat i v desítkách procent.

Odborníci po jejich vzniku volají již několik let, Česko je ale stále nemá. A to navzdory tomu, že plán na jejich vznik je součástí programového prohlášení vlády.

„V průběhu první poloviny volebního období zahájíme práci na tvorbě cenové mapy pro výpočet obvyklého nájemného na úrovni ORP (obcí s rozšířenou působností, pozn. red.). Území ohrožená problematikou sociálního vyloučení budeme dále podporovat,“ stojí doslova v prohlášení.

Kromě závazku v programovém prohlášení byly plány na vytvoření cenových map stále akutnější také kvůli prohlubující se energetické krizi a rostoucí inflaci. Začátkem roku diskuse nad vznikem cenových map skutečně začaly, například 13. ledna o nich v Poslanecké sněmovně mluvil ministr pro místní rozvoj Bartoš.

„Chceme na nich zapracovat, protože se podle nich dá řídit boj s chudobou, dají se podle nich vytipovávat i další místa pro nějaké investice v oblasti stavebnictví,“ řekl tehdy poslancům.

Bartoš Deníku N řekl, že když v únoru žádal ministra financí Stanjuru o peníze na pracovní místa pro ty, kteří by se cenovými mapami zabývali, šéf státní kasy mu je podle jeho slov nechtěl uvolnit. „Původní záměr byl, že by cenové mapy vznikly na