Ukrajinští vojáci jsou v centru Chersonu. Rusové hlásí konec evakuace, osud těžké techniky je neznámý

Ta videa jsou jedno jako druhé. Ukrajinští civilisté se objímají s vojáky, kterým dojatě říkají „chlapci“, ukrajinsky „chlopčiky“. Děti si berou od vojáků sladkosti, lidé nosí modrožluté vlajky. Záběry, kterých jsou sociální sítě plné (jedno z vláken s nimi najdete například zde), dokazují postup ukrajinské armády v posledních hodinách.

I wish you all could understand Ukrainian and so appreciate this unique tenderness, hardly translatable to any other language I know, when the local women call Ukrainian soldiers "our boys", "khlopchyky" and ask permission to hug them. #Kherson region is so very #Ukraine. pic.twitter.com/VtwmmgWkFt

— Victoria Amelina 🇺🇦 (@vamelina) November 10, 2022