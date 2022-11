Věrné páry by vybrali starostové, chci vyzdvihnout soužití mezi mužem a ženou, říká Chalánková k ceně pro manžele

Proč tato cena a proč za věrnost?

To je teprve návrh, s kterým přišla paní kolegyně senátorka Daniela Kovářová. My jsme ho dali na projednání do programu 23. listopadu. Chceme se tam o tom blíž bavit. Zatím je to teprve návrh k projednání.

Není to tedy vaše iniciativa?

Přišla s tím paní senátorka. Včera se mě novináři ptali, tak jsem upozornila, že to budeme mít k projednání a co v tom vidíme.

A co v tom tedy vidíte?

Vidíme v tom pozitivní podnět, abychom ukázali takové už spíše výjimečné manželské páry, které spolu žijí a dokázaly žít skutečně mnoho desítek let. Ukázat to jako společensky pozitivní téma. To je asi tak všechno.

Máte nějakou představu, jak by se takový ideální pár vybíral?

O tom se teprve budeme bavit. Ale máme takovou představu, že by ty nominace, podobně jako u soutěže