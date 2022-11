Vývoj bojů (259. den): Přestože ukrajinská vlajka ještě v Chersonu nevlaje, ruští propagandisté se už tváří jako na pohřbu

Přinášíme komentářové shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů ze středy 9. listopadu. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Ruské „navždy“. Teprve na konci září říkal Putin v televizním projevu, že obyvatelé anektovaných oblastí včetně Chersonu zůstanou „navždy našimi občany“. Obsazení tohoto regionu popisovala ruská místa jako „fait accompli“, hotovou věc.

„Obyvatelům Chersonské oblasti bych rád vzkázal, že Rusko je tu už navěky. Návrat do minulosti není možný, všichni společně budeme tento bohatý region rozvíjet,“ řekl v květnu novinářům při návštěvě okupovaných území ruský politik a bývalý gubernátor Pskovské oblasti Andrej Turčak.

Dnes už situace – minimálně co do rétoriky – vypadá úplně jinak. Ministr obrany Šojgu ve středu vpodvečer oznámil, že „obrana v chersonském směru je stabilní, ale jsou tam určitá specifika“. Z toho důvodu vyhověl návrhu velícího generála Surovikina ke stažení okupačních jednotek na levý břeh Dněpru.

V praxi to znamená opuštění rozsáhlého území, které Rusové získali v prvních týdnech války, včetně metropole Chersonu, která také leží na pravém břehu.

Předčasné oslavy? Nejpodstatnější otázka však zní, zda se nejedná jen o ruskou past. Skutečně opouštějí před válkou 300tisícové město na Dněpru, které je pro Ukrajinu nejen vojensky, ale také hospodářsky důležité?

„Nemáme žádné signály, že by Rusko opouštělo Cherson bez boje. Část ruských jednotek zůstává ve městě a další rezervy se do oblasti přesouvají,“ napsal ve své první reakci Mychajlo Podoljak z ukrajinské prezidentské kanceláře.

Hlavní velitel ukrajinských sil generál Zalužnyj však ve čtvrtek v poledne na Twitteru naznačil, že ruský ústup považuje za skutečný.

„Za tímto dalším ‚gestem dobré vůle‘ nepřítele stojí značné úsilí naší armády. Stejně jako nepřítel ustoupil z Kyjeva, Charkovské oblasti či Hadího ostrova, je pravděpodobné i stažení z Chersonu, které je výsledkem našich aktivních operací,“ napsal Zalužnyj.

Significant efforts of our military are behind the so-called “goodwill gesture” of the enemy. Just as the enemy retreated from Kyiv and Kharkiv oblast, abandoned Zmiinyi (Snake) Island, the likely pullout from Kherson are the outcome of our active operations. #ValeriiZaluzhnyi pic.twitter.com/A8RigBFq2U

— Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine (@CinC_AFU) November 10, 2022