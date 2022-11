Legendární Dechovka se loučí

Na konci listopadu proběhne ve vršovické kulturní křižovatce Vzlet derniéra autorské divadelní inscenace Dechovka Divadla Vosto5 v režii Jiřího Havelky. Ta pojednává o masakru u Dobronína z 19. května roku 1945, kdy došlo v městečku na Jihlavsku k násilnému usmrcení skupiny německých obyvatel. Premiéra inscenace se uskutečnila v pražské Baráčnické rychtě v roce 2013, odkud byla po osmi letech přesunuta do Vzletu. Tady proběhne po bezmála 110 reprízách její třídenní derniérové uvedení ve dnech 22., 23. a 24. listopadu.

Dechovka spadá žánrově do dokumentárního divadla, jehož náměty přímo vychází z autentických historických událostí. V tomto případě se jedná o brutální zavraždění Němců v rámci živelného poválečného odsunu. Havelka však v inscenaci nemoralizuje, nehledá příčinu ani se neptá po vinicích. Dechovka zkoumá paměť jednoho místa, jeho současnost a vášně, které tato kauza neustále probouzí. Inscenace je vytvořena jako svérázný hospodský site-specific. Divák je vtažen přímo do centra dění, na stůl mu občas přiletí pivo nebo limonáda a sleduje něco, co připomíná výseky z reality.

Ve scénáři, na němž Havelka spolupracoval s dramaturgem Karlem F. Tománkem, jsou popsány tři zásadní momenty. Všechny ale spojuje jedno místo, jeden kulturní sál, jedno městečko. Vzhledem k zapojení bezmála 30 herců, hudebníků a tanečníků a rozžívání místa jako takového se divák stává rovnocennou součástí díla. Situace a drobné příběhy probíhají všude kolem návštěvníků, paralelně jedna přes druhou, s důrazem na maximální autenticitu. Režijní um Jiřího Havelky se zde potkává s lehkostí a humorem divadla Vosto5, skupinou spřízněných herců a razantní hudbou Jana Kaliny ze skupiny Sto zvířat. Dohromady tak vytváří klenot na scéně českého dokumentárního divadla.

Dechovka není tradiční divadelní inscenací. Je to hospoda, divadlo i tancovačka. Diváci jsou občané na zastupitelstvu, kteří se účastní oslav otevření kulturního sálu. Stávají se tak nejdůležitější složkou scénografie. Jejich přítomnost vytváří dojem výjimečné události. Dechovce se daří těžit ze samotného jádra divadelního zážitku, které spočívá ve fyzické přítomnosti aktérů i diváků. Dechovka se divákovi dostává pod kůži, konfrontuje ho s vlastními pocity a nechává ho rekonstruované události zakoušet velmi zblízka. V tomto ohledu přináší inscenace naprosto ojedinělý zážitek.

