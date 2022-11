Fascinují vás barvy podzimu? V Japonsku se blíží úchvatná sezona „honu na javory“

Japonci žijí s přírodou i přesto, že převážná většina jich bydlí ve městech a megalopolích. Citlivost na šiki – čtyři roční doby – je v japonské kultuře přítomná od jejích prvopočátků. Projevuje se ve hmotné i nehmotné podobě.

V materiální oblasti bychom mohli zmínit japonskou kuchyni, která rafinovaně reaguje na přírodní průběh roku. V nemateriální kultuře jsou to tematicky odstupňovaná divadelní představení či skládání příležitostné poezie, z nějž nejpopulárnější jsou tradiční formy tanka a haiku. Tanka provází japonskou kulturu od jejích prvopočátků, haiku se zformovalo nedlouho před rokem 1700.

Japonská příroda je neuvěřitelně malebná. Od dramaticky tvarovaného pobřeží se skalními útesy přes půvabné zátoky, pohledy na bližší či vzdálenější ostrůvky až po rozeklaná horstva s příkrými srázy a hlubokými údolími. Tento seismický základ japonské krajiny zjemňuje bohatá flóra mírného až subtropického pásma, v němž se Japonsko nachází.

A právě v této době se podzimní zbarvenost přírody pomalu přibližuje ke svému každoročně očekávanému klimaxu. Kdo jen může, podniká výlety do hor, na turistické stezky či za návštěvou horských klášterů, aby si v čím dál chladnějším počasí vychutnal největší nádheru a nejmalebnější zázrak roku.

Jistě, můžeme se přít o to, jestli je příroda krásnější na jaře, když rozkvétají stromy a všude se line vůně rozličných květů, nebo na podzim, kdy se stromy pestře zbarvují a příroda voní spadaným čajem listoví. Největší slavností jarní nádhery jsou samozřejmě kvetoucí sakury, k nimž se vážou pikniky ohanami. Ale stejně krásná, pokud dokonce ne ještě krásnější, je právě aktuální doba tzv. „lovu na javory“ – momidži-gari, jak Japonci nazývají výlety za účelem kochání se skvělostí podzimně zbarveného listí.

Zatímco krásu sakur si i my u nás dovedeme představit, protože i v našich městech jsou hojně vysázeny různé kultivary těchto japonských třešní, z momidži-gari nám naše příroda poskytuje jenom slabší odvar. Představte si podzimní nádheru našich stromů: no a pokud tu úchvatnost zdvojnásobíte, teprve pak se přiblížíte k tomu, co poskytuje příroda japonská.

Nejde přitom striktně jenom o javory – slova momidži se často používá i v širším významu „podzimně zbarvených stromů“. K tomuto v japonštině existuje i částečné synonymum kójó, což doslova znamená buď „žluté“, nebo „karmínové“ listoví – také se může psát různými čínskými znaky podle toho, kterou z těchto dvou barev máme konkrétně na mysli. Většinou se ale chápe právě jako ono „karmínové“ listí, protože žluté listy má na podzim kdekterý strom, ale onou hlubokou, skutečně rubínovou sytostí se vyznačují právě specifické odrůdy japonských javorů.

Nepředstavujte si je však jako ty „japonské javory“, které se pod tímto názvem prodávají u nás a které jsou v podstatě po většinu roka zbarveny do zrzavě červené barvy. Japonský momidži (javor dlanitolistý) je normálně zelený a teprve na podzim se zbarvuje buď do sytě žluté, nebo do neuvěřitelně intenzivní červené až rudé barvy. (V našich podmínkách se této barvě nejvíc přibližuje americký loubinec.) Japonské hory tak září korunami těchto stromů skutečně jako vykládané diadémy a z té nádhery se až tají dech.

Trofej „lovu na javory“ je tedy v čistě duševní, možná přímo duchovní rovině. Buddhismus vycvičil esteticky citlivé Japonce, že všechno je pomíjivé a krása je nestálá, a tudíž je třeba umět vystihnout ten pravý moment, kdy se vydat za krásou přírody, která za pár dní může být – a taky že bude – v nenávratnu dějin… Tato pohotovost jim nabízí estetické vyžití a odreagování se od shonu a stresu – stačí si vyjít do parku nebo do přírody.

Lov na javory však poskytuje i trofej hmotnou, a to v podobě tzv. momidži mandžú, plněných koláčků ve tvaru javorového listu. Ty jsou obzvlášť populární hlavně v této roční době a poskytují možnost procítit javorovou sezonu zrakovým i chuťovým smyslem. Samozřejmě – ideálně spolu s miskou zeleného japonského čaje…

V Japonsku se blíží sezona momidži-gari , „lovu na javory“.

, „lovu na javory“. Nejde přitom striktně jenom o javory – slova momidži se často používá i v širším významu „podzimně zbarvených stromů“. K tomuto v japonštině existuje i částečné synonymum kójó , což doslova znamená buď „žluté“, nebo „karmínové“ listoví.

se často používá i v širším významu „podzimně zbarvených stromů“. K tomuto v japonštině existuje i částečné synonymum , což doslova znamená buď „žluté“, nebo „karmínové“ listoví. Představte si podzimní nádheru našich stromů: no a pokud tu úchvatnost zdvojnásobíte, teprve pak se přiblížíte k tomu, co poskytuje příroda japonská.

Stáhněte si novou verzi aplikace Deníku N s vylepšeným přehráváním audioverzí článků. Dostupná všem na vyzkoušení, naplno s klubovým předplatným.