Muži ztrácejí půdu pod nohama a potřebují pomoc

Při pohledu na arogantní politiky, holohlavé nácky, rváče na fotbalových stadionech nebo násilníky, kteří napadají ženy, vás zřejmě nenapadne, že bychom měli tyto agresivní muže litovat. Oni jsou ale jen hrozivým vedlejším produktem slabosti, kterou muži v měnícím se světě trpí. Muži rychle ztrácejí půdu pod nohama a potřebují pomoc. Je to v zájmu celé společnosti, a tedy i v zájmu žen.

S touto překvapivou myšlenkou přichází angloamerický spisovatel Richard V. Reeves ve své nejnovější knize O chlapcích a mužích s podtitulem Proč se moderní muž potýká s problémy, proč je to důležité a co s tím dělat. Kniha vyšla letos v září a komentátor New York Times David Brooks o ní píše jako o nejdůležitějším titulu letošního roku.

Reeves je spisovatel i akademik, takže umí pracovat s velkým množstvím dat, čehož v knize hojně využívá. Například tento údaj: v roce 1985 měl průměrný muž stisk ruky zhruba o 15 kilogramů silnější než žena stejného věku. Dnes mají obě pohlaví stisk zhruba stejný.

Muži páchají sebevraždy na celém světě třikrát častěji než ženy a ve Velké Británii je sebevražda nejčastější příčinou úmrtí mužů ve věku 45 let. V průzkumu z roku 2021 uvedlo 15 procent amerických mužů, že nemají žádného blízkého přítele, zatímco v roce 1990 to byla tři procenta. V Japonsku žije půl milionu mužů v naprosté