Prchají před akutním suchem i islámskými vzbouřenci. Další v uprchlických táborech žijí i přes třicet let. Životní podmínky v utečeneckém táboře v Keni se však pro uprchlíky – kteří pocházejí převážně ze Somálska – v posledních měsících razantně zhoršují. Čím je to způsobené? A co desetitisícům uprchlíků hrozí, pokud se situace nezlepší? To v rozhovoru s Deníkem N popisuje Tomáš Král z mise Lékařů bez hranic (MSF) přímo z Keni.

Sucho, hladomor a islamisti ženou ze Somálska do Keni humanitární krizi. Tábory se přelidňují

V rozhovoru se také ptáme: V čem a proč se zhoršují podmínky v uprchlickém táboře Dagahaley v Keni;

před čím a kým prchají Somálci;

proč někteří uprchlíci bydlí v utečeneckém táboře i přes třicet let;

jak překvapivý je mikrokosmos uprchlického tábora;

jako zásadně ovlivňuje život uprchlíků v Keni politika;

nebo zda je na situaci migrantů i něco pozitivního.

Uprchlické tábory Dadaab v Keni, včetně tábora Dagahaley, ve kterém Lékaři bez hranic spolu s vámi působí, existují už několik dekád. V čem je současná situace v táborech horší než dříve?

Jak říkáte, ty tábory tam existují přes třicet let, takže to opravdu není nová situace. Jsou to ale některé body současné migrace, které bych řekl, že jsou krizovější. Myslím si, že teď nastává kulminace – kdy bude přicházet nejvíce uprchlíků. A tábory začínají být přelidněné; situace není dlouhodobě udržitelná.

Před čím uprchlíci ze sousedního Somálska do Keni prchají? A proč zrovna teď?

Podle mě je to způsobeno dvěma hlavními důvody. Zaprvé je v Somálsku nedostatek dešťů, a to za poslední čtyři dešťové sezóny – což jsou dva roky. To ale mimochodem neovlivňuje jen Somálsko, ale také podstatnou část Etiopie a Džibutska, takže oblast Rohu Afriky. A teď jsme v páté sezóně, je tedy téměř jisté, že déšť opět nedosáhne potřebné úrovně.

Podstatná část lidí v regionu se navíc živí jako pastevci. Mizí tak jejich jediné živobytí. Ani další lidé, kteří se živí v zemědělství, nemají dostatek úrody. To je dostává do kritické situace, která pak vyústí v migraci a hledání humanitární pomoci v uprchlických táborech.

Druhá část této rovnice, mluvím tedy konkrétně o Somálsku, je