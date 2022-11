Ministerstvo zvažuje zdražení dálničních známek. Nastavování ceny by se mohlo významně změnit

Zdražení dálničních známek od roku 2023 ohlásil ministr dopravy Martin Kupka (ODS) už krátce po svém nástupu do funkce. Argumentoval rozšířením dálniční sítě i rostoucími náklady na její výstavbu a údržbu. Po ruském útoku na Ukrajinu a dalším zrychlení inflace ale svůj návrh stáhl. „Pan ministr Kupka se rozhodl s ohledem na aktuální situaci pro příští rok zachovat stávající cenu dálniční známky a nezatěžovat řidiče dalším zdražováním,“ oznámil webu TN.cz mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Stále platí, že příští rok se dálnice zdražovat nebudou. Do budoucna se to může změnit a cenotvorba dálničních známek by mohla projít výraznou proměnou. „K případné změně ceny by byla nutná novela zákona o pozemních komunikacích, který nyní cenu limituje na 1500 korun za rok. V současné době zvažujeme možnost úpravy zákona, která by na ceny dálničních známek zavedla