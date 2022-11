Co ještě čekat od Zemana? Na Vánoce možná zpucuje vládu, že mu nenavrhla, aby povýšil Koudelku na generála

Glosa Lukáše Prchala: Prezident Miloš Zeman prokazuje, že realita je něco, co se děje daleko od něj. A je jedno, jestli to dělá úmyslně, nebo ne. On a jeho okolí mají pocit, že český národ je složený z troubů a pitomců. Dokazuje to jeho poslední písemná žádost o zrušení bezpečnostních kontrol na Hradě.