Nemám garanci, že dostanu konkrétní agendu. Záleží na tom, co mi ombudsman svěří, říká Schorm v Aréně N

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Jaký bude model spolupráce mezi Schormem a Křečkem.

Jak chce nový zástupce zabránit tomu, aby dopadl jako jeho předchůdkyně.

Co udělá, když Křeček veřejně prohlásí něco, s čím bytostně nebude souhlasit.

Jaký má názor na diskriminaci Romů a LGBTQ osob.

Co mohou znamenat útoky na samotný koncept lidských práv.

Zda Křeček přislíbil, že ubere na kontroverznosti svého veřejného vystupování.

Jaký je váš pocit z prvních dnů ve funkci?

Dobrý. S nikým jsme na sebe zle nezahlíželi, takže myslím, že atmosféra byla dobrá.

Předpokládám, že jste se sešli i s ombudsmanem Stanislavem Křečkem.

Ano, absolvoval jsem s ním dvě porady plus jedno setkání.

Domluvili jste si model spolupráce?

Teď bude model spolupráce asi takový, že musím prozkoumat, co a jak Kancelář veřejného ochránce práv dělá, a pak se budeme znovu scházet a řešit i to, co novináře po odchodu Moniky Šimůnkové asi nejvíc zajímá –⁠ jak to bude s rozdělením agend.

Taky se na to budu ptát, ale ještě předtím – proč jste se rozhodl do toho jít?

Tomu úřadu momentálně ve vedení chybí lidskoprávní pohled. Není to jenom moje iniciativa, mluvil jsem o tom s různými lidmi, kteří to považovali za dobrý nápad. Tak jsem do toho šel.

Vím, že nejste aktivní na sociálních sítích, ale nechci před vámi tajit, že jsem v srpnu napsal na Twitter, že Křeček nikomu nedovolí tu funkci smysluplně vykonávat a že už jen ze solidarity s Monikou Šimůnkovou by ji nikdo neměl přijmout. Hrála ve vašem rozhodování nějakou roli i tato úvaha?

Určitě. Když se rozhodujete, zvažujete různá pro a proti. Já jsem učinil závěr, že není možné se neustále vázat na to, co proběhlo před několika měsíci – že se dva lidé spolu neshodli, že to vygradovalo do situace, kdy doktor Křeček Monice Šimůnkové odebral veškerou agendu. Prostě, ti lidé si nesedli.

Vy si se Stanislavem Křečkem sednete?

To uvidíme, ale včera jsme spolu seděli u jednoho stolu.

Je evidentní, že Křeček nikomu nedovolí tu funkci vykonávat tak, aby měla smysl. Už jen ze solidarity s MŠ by ji nikdo, komu na ochraně práv slabších záleží, neměl přijmout. Přemýšlejte spíš, jak Křečkovi zabránit v privatizaci úřadu k účelům vyřizování osobních účtů. — Jan Moláček 🇨🇿🇪🇺 (@janmolacek) August 21, 2022

A máte nějakou garanci, že nedopadnete jako Monika Šimůnková? Slíbil vám třeba, že vás nechá dělat nějakou smysluplnou práci?

Garanci toho, že bych dostal nějakou konkrétní agendu, tak tu nemám.

Když jste byl zvolen, dokonce řekl, že neuvažuje o dělení agendy, ale o vzájemné spolupráci na celé agendě. To znamená, že organizace spolupráce teď bude vypadat úplně jinak?

Nevím. Funkce zástupce je v zákoně pojatá takovým dost plonkovým způsobem, takže záleží na tom, co ombudsman svému zástupci svěří. Jiná otázka je, zda by to tak mělo být, ale aktuálně to tak je.

Máte nějakou představu, co byste chtěl dělat, kterou jste ombudsmanovi sdělil? Nebo jste smířen s tím, že on zkrátka rozhodne a vy budete dělat to, co vám řekne?

Myslím, že to bude nakonec výsledkem nějaké dohody. S žádnými požadavky nebo představami jsem před něho zatím nepředstupoval.

Mluvil jste s Monikou Šimůnkovou?

Ano.

Doporučila nebo poradila vám něco?

Myslím, že na začátku trošku váhala, ale pak řekla: Jdi do toho.

Váhala, aby vám doporučila se o tu funkci ucházet?

Myslím, že nějak vstřebávala to, jak skončila. Zkrátka tu situaci, která nastala u ní.

Nevyčítala vám, že o tom uvažujete?

Ne, vůbec ne. Nechci mluvit za ni, ale myslím, že na začátku měla tak trochu pochybnosti, jestli