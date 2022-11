Co se děje v hlavě člověka s depresí?

Tmání je autobiografický animovaný film, který využívá virtuální realitu k zobrazení autentických zážitků mladého člověka s depresí. Přináší nejen hluboký vhled do „temné noci duše“, ale i naději a cestu, jak se s nemocí vyrovnat. Na této cestě provází diváka hlavní hrdina Ondřej. Sdílíme jeho pocity při prvních depresivních epizodách na rodinném výletě v dětství, na univerzitě při snaze o perfektní výsledky i později v práci při každodenních zápasech s depresivním „tmáním“. Spolu s ním divák prochází interaktivním příběhem, může se doslova dotknout jeho světa a podat hrdinovi pomocnou ruku. Film umožňuje na chvíli zažít a pochopit, jaké to je žít s touto nemocí a jaké mechanismy mohou lidé s depresí využít, aby se cítili lépe. Ondřej zjišťuje, že jeho cestou k boji s depresí je jeho vlastní hlas. Film Tmání otevírá debatu o bolestech duše, nabízí terapeutický účinek i naději, že i s nemocí, jakou je deprese, lze vést plnohodnotný život.

Autorem projektu je režisér Ondřej Moravec, hlavní výtvarnicí byla animátorka Bára Anna Stejskalová (nominovaná na Českého lva za snímek Jsme si o smrt blíž), producentkou je Hana Blaha Šilarová (Vlci na hranicích, Vyšetřovatel).

Film má za sebou už několik významných prvenství: je to první animovaný VR projekt podpořený Státním fondem kinematografie, první český VR film, který byl uveden v soutěžní sekci Venice Immersive na prestižním Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách (31. 8. 2022–10. 9. 2022) a první VR projekt, který byl uveden v soutěžní sekci Česká radost na MFDF Ji.hlava.

Za Tmáním do DOXu

Instalace TMÁNÍ bude k vidění v Centru současného umění DOX, od 11. listopadu 2022 do 12. února 2023. V Centru DOX vyroste pro film speciální tematická instalace, v níž budou návštěvníkům k dispozici čtvery VR brýle. Stačí si je nasadit, usednout do otočných křesel a vydat se do vesnice jménem Tmání… DOX je první institucí, která nabízí projekce filmu Tmání široké veřejnosti. Uvedení snímku doprovází i speciální vzdělávací programy pro školy. Více informací o instalaci v DOXU, vstupném a projekcích najdete na webových stránkách galerie: DOX – Tmání.

Informace o filmu jsou dostupné na webu darkeningvr.com.

Vykřičet své vnitřní démony

„O TMÁNÍ jsem přemýšlel hned od momentu, kdy jsem se před sedmi lety začal zajímat o virtuální realitu. Od začátku zde byla idea vytvořit simulaci toho, co se děje během deprese člověku v hlavě,“ vysvětluje zrod projektu Ondřej Moravec. „Od svých přátel jsem totiž za těch více než 13 let, co mě deprese pravidelně navštěvuje, mnohokrát slyšel – já si nedovedu moc představit, co prožíváš. VR se tedy stalo skvělým prostředkem, jak na tuto otázku odpovědět lépe než bezradným mlčením. Z počátku jsem se zdráhal být i protagonistou příběhu, ale nakonec jsem dospěl k tomu, že zhmotňovat umělecky depresi někoho jiného by bylo pro mě nemožné. A tak jsem se vydal na dlouhou cestu osobního psychického ‚coming outu’, na které se TMÁNÍ stalo zásadním milníkem,“ dodává Moravec.

Cesta ven z temného labyrintu

„Lidé se mě také ptají, zda si myslím, že film lidem pomůže. Byl bych za to samozřejmě rád, ale ani skvělé nové technologie jako VR nejsou bohužel magické objekty s nadpřirozenou silou. Doufám tedy, že náš projekt alespoň ukáže lidem, kteří se s depresí nějak potkali, že v tom nejsou sami a že z temného labyrintu mysli vedou cesty ven. A to není málo,“ říká Ondřej.

Deprese jako aktuální téma

Deprese patří mezi nejčastější duševní poruchy. U každého pátého člověka se alespoň jednou za život objeví klinicky významná porucha nálady. Každoročně jí onemocní kolem 5 % obyvatelstva různého věku, ženy asi 2x častěji než muži. K červenci 2022 bylo v českém registru ambulantní psychiatrie evidováno téměř 60 000 dětí a náctiletých do 18 let, které vyhledávají pomoc odborníka. Podle odhadů je však počet dětí, které pomoc potřebují, daleko větší. Terapeuti, psychologové a psychiatři z Národního ústavu duševního zdraví a Národního pedagogického institutu upozorňují na to, že počet dětí s psychickými problémy vzrostl v době pandemie až desetinásobně.

Film vznikl v produkci společnosti Frame Films, koproducenty jsou NowHere Media (DE) a Brainz Immersive (CZ), za podpory Státního fondu kinematografie a dalších institucí.

„Film je unikátní v tom, že dominantně využívá ovládání hlasem, které je neotřelé, souzní s příběhem filmu a umožňuje divákovi silněji procítit zážitek tak, jako by byl součástí děje samotného,“ říká koproducent a technologický partner projektu Robin Pultera z Brainz Immersive.

„Náš tým 3D umělců, animátorů a programátorů se staral o to, aby se ten osobní a velmi intimní příběh režiséra přenesl do virtuální reality se všemi emocionálními nuancemi, které tohle médium umí zprostředkovat. Znamenalo to převést výtvarné koncepty Báry Anny Stejskalové ze dvou rozměrů do tří, aby se divák mohl přenést mezi tahy štětce a nechat se tou krásnou melancholií plně obklopit,“ dodává Kateřina Hanáčková z Brainz Immersive. „V zážitku může uživatel používat svůj hlas, takže naši programátoři při ladění interakcí vyluzovali zvuky jako ‚ššš’ a ‚uuuuu’, do toho měli na hlavách helmy pro virtuální realitu a celé to v naší kanceláři působilo jako v léčebně při muzikoterapii. Ale to je na té naší práci asi nejzábavnější, tvořit magii pomocí experimentování s technologií.“

