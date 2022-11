Nerudová drtí konkurenty na Instagramu. Síla ostatních kandidátů je ale jinde

Volební kampaně současnosti se bez dobré prezentace na sociálních sítích neobejdou. Nadcházející prezidentské volby v tomto nejsou žádnou výjimkou. Online propagace kandidátů již několik měsíců čile probíhá a v ostré fázi kampaně by měla ještě zesílit.

Do této závěrečné fáze agitace jde v zajímavé pozici Danuše Nerudová. Této spolufavoritce voleb se v posledních týdnech podařilo velmi výrazně posílit své pozice zejména na Instagramu, kde se vyšvihla – co do počtu sledujících – do jasného vedení nad jejími hlavními konkurenty.

Na začátku července, kdy formálně volební kampaň k prezidentským volbám odstartovala, sledovalo Nerudovou na této síti zhruba 20 tisíc lidí. Petr Pavel měl o asi sedm a půl tisíce sledujících víc, nejlépe si pak vedl Andrej Babiš se svými necelými 31 tisíci sledujícími.

Situace se ale dramaticky změnila začátkem podzimu. Na přelomu září a října se stala Nerudová jakousi kometou, začala masivně nabírat nové sledující a oba své konkurenty snadno přeskočila. Nyní ji sleduje již přes