Rána Trumpovi. Volby, které měly být republikánským triumfem, pro něj dopadly hůř než pro Bidena

Mehmet Oz na senátora za Pensylvánii. Doug Mastriano na guvernéra tamtéž. Don Bolduc na senátora za New Hampshire. A guvernér Ron DeSantis na Floridě. To jsou jen čtyři z mnoha republikánských kandidátů amerických voleb, kteří mají co do činění s Trumpem. První tři, které exprezident podpořil, ve volbách pohořeli. Se čtvrtým je to složitější; výrazně vyhrál, ale pro Trumpa je to spíš Pyrrhovo vítězství. A to není zdaleka všechno.

Volební výsledky nejsou důležité jen pro posílení pozic Republikánské strany v Kongresu, zákonodárných sborech jednotlivých států, na guvernérských postech a dalších pozicích, respektive pro oslabení prezidenta Bidena a jeho vlády. Ale také pro vytvoření silného nástupního bodu pro novou prezidentskou kandidaturu a pokus Donalda Trumpa vrátit se ve volbách 2024 z Floridy do Washingtonu, D. C., do Bílého domu.

Trump už dlouho naznačuje, že kandidovat bude, a na příští týden na shromáždění v Ohiu slibuje „velké oznámení“. Je totiž důležité, jak přesně