„Nevěřím, že volby budou férové.“ „Podvod jsem zatím neobjevila.“ Reportáž z Georgie, která rozhoduje o výsledku voleb v USA

„Zatím je to teda spektakulární nuda,“ postěžoval si volební šéf státu Georgia Gabriel Sterling. Ten povzdech byl ale jen na oko. Ve skutečnosti totiž znamená, že se před volebními místnostmi v tomto stěžejním volebním státě nekonalo nic, co by někomu bránilo volit. A tedy že splnil, co měl.

Přesto mu ne všichni věří. Někteří voliči z Georgie, kteří Deníku N poskytli rozhovor, měli o férovosti voleb své pochybnosti.

„Nevěřím, že tyto volby budou férové. Příliš mnoha lidem tu brání volit,“ říká