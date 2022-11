Vývoj bojů (257. den): Nespokojenost některých ruských „mobiků“ hraničí s vojenskou vzpourou

Přinášíme komentářové shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Tento text komentuje výsledky bojů z pondělí 7. listopadu. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Vulgarismy na generála. Ve vojenském stanovém městečku u města Kazaň bylo před pár dny rušno. Odhadem stovky mobilizovaných vojáků dávaly podle virálních videí najevo nespokojenost s chabou výstrojí i hygienickými podmínkami, které jim ruská armáda zajistila. Terčem jejich hněvu byl i místní generál, který se podle svědectví raději opil.

„Kde je tvoje odvaha, kterou jsi měl ráno?“ křičí jeden z nespokojenců směrem k velitelskému stanu. Do toho je slyšet sborové skandování vulgárního slova „pid**as“.

„Křičet na generála, že je pid**as, mi připadá už skoro na hranici vojenské vzpoury,“ komentuje video z Kazaně Ondřej Soukup, odborník na Rusko a novinář z českého portálu Hospodářské noviny.

Mobik riot in Kazan: nearly 2000 mobiks came out to express their outrage and shout curse words at the drunk General of the regiment. According to messages, mobiks had no essentials provided to them, and no one seems to be bothered to resolve their issues. pic.twitter.com/JlvpD9PzEQ

— Dmitri (@wartranslated) November 4, 2022