Vyšší daně, menší pomoc. Popisujeme dopady návrhů vládních ekonomů na zaměstnance, rodiny a důchodce

Národní ekonomická rada vlády (NERV) před pár dny představila soubor celkem 29 návrhů, jejichž cílem je uzdravit zadlužené veřejné rozpočty. Popisujeme, jak by to vypadalo, kdyby Fialův kabinet přijal plány svých poradců za své a jak by opatření ovlivnila jednotlivé sociální skupiny. Ty se mohou často vzájemně překrývat.