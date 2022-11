Stíhaná firma dodává IT systémy justici a klíčovým úřadům. Jejího majitele poslal soud do vazby

Policie obvinila z krácení daní sedm lidí a firmu CCA Group, která už od devadesátých let dodává IT systémy pro celou justici, některá ministerstva a klíčové státní úřady. Kromě toho spolupracovala i s Pavlem Dovhomiljou stíhaným v kauze Dozimetr. Dozorující státní zástupce Jan Schulle řekl, že soud na jeho návrh poslal do vazby dva lidi. Jedním z nich je i majitel společnosti Tomáš Vácha.