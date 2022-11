Svobodná Evropa neplní rozhodnutí českých soudů. Dva íránské novináře propustila neprávem a nechce je vzít zpět

Araš Salehi Šáhrabí a Araš Hasan Nia pracovali v Praze pro Rádio Svobodná Evropa a její stanici Radio Farda přes deset let. Na začátku roku 2019 však oba dostali výpověď. Vedení ji u jednoho zdůvodnilo tím, že chodí pozdě do práce a mimo jiné nedodržuje pracovní dobu nebo neplní pracovní příkazy. Oběma pak vyčítali třeba to, že v redakci rozesílají hromadné e-maily, což jim tehdejší vedení zakázalo.

„Mělo údajně dojít k