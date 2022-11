Nominace na Czech Press Photo vyhlášeny, jednu má i fotograf Deníku N Gabriel Kuchta za snímek z Buči. Připomeňte si reportáž

„Do 24. února jsme si mysleli, že pandemie je to nejhorší, s čím se můžeme setkat. A byl to omyl,“ říká předseda poroty Czech Press Photo Petr Mlch. Válka se ostatně propsala i do obsazení poroty, v níž zasedli také ukrajinští fotografové Jevhen Maloletka a Mstyslav Černov, poslední novináři, kteří dokumentovali válku v Mariupolu (rozhovor s nimi najdete zde).

„Svou přítomností a znalostmi situace na Ukrajině nám byli ohromně nápomocní. Naprosto přesně věděli, co se na snímcích odehrává a o jaké místo či situaci jde, protože často ze stejných míst také přinášeli zpravodajství. Práce poroty byla náročná, ale zároveň se u hodnocení silných snímků velmi dobře shodovala,“ říká Mlch, činný také jako šéfredaktor fotobanky ČTK.

O cenu Czech Press Photo se soutěží v osmi fotografických kategoriích – Aktualita, Reportáž, Každodenní život, Umění a kultura, Sport, Portrét, Člověk a životní prostředí, Lidé, o kterých se mluví.

V nejsledovanější kategorii Aktualita má nominaci také fotograf Deníku N Gabriel Kuchta za snímek, který vznikl během jeho dubnového výjezdu s reportérem Janem Moláčkem do těžce zkoušené Buči. Záběry z kyjevského předměstí Buča, kde byli ruskými vojáky vražděni zcela náhodní civilisté, obletěly svět.

Připomeňte si reportáž z Buči:

Gabriel Kuchta se o vítězství v kategorii utká ještě s