Kvíz: Pravda a mýty o schizofrenii. Zkuste si, co o této nemoci víte

Okolo schizofrenie panuje spousta mylných představ. Proto lidé bojující s touto nemocí mohou mít strach, že se o nich někdo dozví, že s touto diagnózou žijí. „Bojím se, že kdybych to řekla některým blízkým, přestali by se se mnou bavit. Mám strach se s tím svěřit i v práci, protože nevím, jak by to vzali, nebo by mě třeba dokonce vyhodili,“ svěřila se (odkaz) Deníku N Lucie, které se onemocnění spustilo před třemi lety. Pracuje jako psycholožka a zatím se v pracovním kolektivu neodvážila o onemocnění promluvit.

Tento kvíz je součástí série textů o schizofrenii. Můžete si v něm ověřit, co o onemocnění víte. V dalších textech popisujeme příběhy lidí s tímto onemocněním a mýty, které jsou se schizofrenií spojené. Dále jsme připravili rozhovor věnující se tomu, jak onemocnění probíhá, co patří mezi jeho příznaky a jestli a jak je léčitelné. Jak zachovat klid, když na vás neustále křičí hlasy, které nejsou. Pět příběhů lidí s paranoidní schizofrenií Psychiatr: Klientka se schizofrenií jí jen pečivo a brambory, na víc nemá. Těžko jí doporučit fitko a pestrou stravu

Co o něm víme my? Jak mluvíme o lidech, kteří tím prochází? Neposilujeme a nerozšiřujeme sami předsudky o schizofrenii? Vnímání této nemoci tvoří do velké míry medializované případy, nevhodné zpracování tématu ve filmech, které je často vzdálené od reality, nebo i nevhodné vtipy, které společenské předsudky jen posilují. V následujícím kvízu si můžete ověřit, do jaké míry ovlivnily i vás.