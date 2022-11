Konec obálek s penězi, nebo doplatky všude jako u zubaře? Rozebíráme možnosti Válkova plánu na nadstandardy

Ministrovi zdravotnictví Vlastimilu Válkovi (TOP 09) se stále nedaří prosadit zavedení nadstandardů, tedy jeho hlavní a vlastně jediné velké téma, se kterým šel už do voleb. Naposledy se v sobotu nechal slyšet, že je chce opět vrátit do hry – byť hned v neděli svůj výrok mírnil. Jak by ale taková změna mohla vypadat, pokud by se ji vláda přece jen rozhodla zavést? Přeměnily by se dosavadní úplatky za lepší péči v oficiální platby? Nebo by se dosud standardní péče stala nadstandardem?