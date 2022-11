Smrt „krásného Moldavana“ před čtyřiceti lety předznamenala konec sovětského impéria

Seriál Přepište dějiny: Před čtyřiceti lety, 10. listopadu 1982, zemřel sovětský vůdce Leonid Iljič Brežněv, který se u moci udržel dlouhých 18 let. Jeho pohřeb byl pro mnoho občanů sovětských satelitů spojen s úsměvným i nadějným momentem neplánovaného pádu rakve do hrobu. Nadějným, protože v tom leckdo chtěl vidět vzkaz: Brzy to půjde „do kytek“ celé. Jenže pád komunismu nezpůsobila ani tak Brežněvova smrt, jako spíš jeho činy především na přelomu 70. a 80. let. A dojezd jeho režimu přece jen ještě nějaký ten rok trval.