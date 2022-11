Válka na Ukrajině zvýšila potřebu boje s dezinformacemi, shodli se účastnící debaty

Dezinformace tu byly a budou, jen kontext je jiný. Liší se hlavně způsob jejich šíření. Evropská unie aktuálně hledá model regulace nových médií a válka na Ukrajině jej bude akcelerovat. To vše zaznělo v debatě v rámci akce Evropské kachny aneb Čemu jsme ochotni věřit? Pod záštitou českého předsednictví v Radě EU ji v Univerzitním kině Scala v Brně pořádalo šest univerzit.

Záznam debaty moderované Karlem „Kovym“ Kovářem s ministrem pro evropské záležitosti a emeritním rektorem Masarykovy univerzity Mikulášem Bekem, politologem Milošem Gregorem, odborníkem na rizikové formy komunikace v online prostředí Kamilem Kopeckým, rektorem Janáčkovy akademie múzických umění Petrem Michálkem a novinářkou Ivanou Svobodovou je k vidění zde:

Podle Beka ve skutečnosti říkáme novým slovem něčemu, co je velmi staré. Boj s nevzdělaností a hloupostí je starý problém, který je mezi námi pořád a jen se jinak jmenuje. Část populace podle něj dnes stejně jako v minulých stoletích upadá do víry ve věci, které jsou zdravým rozumem nepřijatelné. S nástupem nových médií se očekávalo, že internet přinese „světlo poznání do každé duše“ a všichni si na internetu všechno najdou. Ve skutečnosti se ale nový digitální svět stal prostorem pro manipulaci, míní Bek.

„Diskuze na téma regulace nových médií dělá pokroky, ale pořád je před námi velký kus práce,“ uvedl Bek s tím, že věří, že válka na Ukrajině bude tento proces akcelerovat a dojde rychleji k dosažení kompromisu a EU najde rovnováhu mezi svobodou vyjadřování a nezbytnou mírou regulace.

Podle odborníka na rizikové formy komunikace v online prostředí Kamila Kopeckého nesmíme rezignovat. „Drtivá většina z nás, co fungujeme v online světě cítíme únavu. Stejný problém mají starší lidé, nemají chuť, energii a čas ověřovat informace, které k nim plynou,“ zmínil Kopecký v diskuzi.

Politolog Miloš Gregora varoval před uzavíráním se do vlastních sociálních bublin, kde se ujišťujeme, že máme pravdu a ztrácíme kontakt s okolním světem. Expert navrhuje, abychom se nechali konfrontovat i s jiným pohledem.

Novinářka Respektu Ivana Svobodová se v rámci diskuze svěřila s osobním pocitem, že situace je horší, než jak to vypadá. „Mluvím s lidmi, co nejsou úplně radikální, ale relativizace u nich zapouští kořeny. Trochu se bojím, že boj s dezinformacemi bude nekonečný,“ uvedla Svobodová. Úkol, jak některé věci změnit, je podle odborníků mimo jiné zadáním pro české školství a částečně i pro kulturu.

Ještě před debatou zazněly evropské motivy v podobě světové premiéry hymny Evropské unie v novém aranžmá pro bicí nástroje v aranžmá uměleckého vedoucí Percussion Ensemble Martina Opršála z Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění.

Součástí evropského odpoledne byl i velký kvíz pro příchozí o euromýtech, který připravili vysokoškolští studenti sdružení v komunitní organizaci Euforka. Vyskytovali se v něm rčení jako EU nám zruší Ř! nebo EU zakázala český rum!!!

Vyberte z newsletterů Deníku N sobě na míru Zpravodajská Pointa N, vědecký Částečný součet, páteční Výběr šéfredaktora, kulturní live!, Česká inteligence 20. století od Pavla Kosatíka nebo sledování jednotlivých autorů a témat. Ihned po vydání přímo do vaší e-mailové schránky. Přihlaste se k odběru.