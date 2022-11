Pointa N: Válek otevřel debatu o nadstandardní péči. A hned ji zase zavřel

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) navrhl zavedení nadstandardní péče. Hned druhý den couvl s tím, že chtěl pouze otevřít debatu. A určitě to nesouvisí s tím, že nápad zkritizovali kolegové z vládní koalice i zdravotnické odbory.

Hlavní události dne vybral a okomentoval Michal Tomeš.

Válkův nadstandardní kolotoč

Ministr zdravotnictví vrací do hry jeden z evergreenů českého zdravotnictví. O víkendu prohlásil, že by chtěl prosadit takzvanou nadstandardní péči. „Ve chvíli, kdy řekneme, že jsou nadstandardy, říkáme, že prostě budou dvě skupiny kvality péče,“ řekl Vlastimil Válek (TOP 09), podle nějž si nyní stát pouze hraje na to, že je péče dostupná pro všechny. V minulosti nadstandardní péči zavedl tehdejší ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09), jeho opatření ale později shodil Ústavní soud.

Svůj plán Válek vyslovil na programové konferenci TOP 09, kde mimo jiné zmínil, že chce také zavést podporu ve výši až sedmi tisíc korun, ze které mají rodiny hradit lyžařské výcviky. Zda to dostatečně namotivuje rodiny, které pro své děti nemají ani základní lyžařskou výbavu, ale není jisté.

Válkovy myšlenky v sobotu proletěly veřejným prostorem, aby se k ministrovi hned o den později vrátily. K plánu na zavedení dvojí péče se totiž