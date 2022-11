Vývoj bojů (256. den): Nové detaily o porážce Rusů u Vuhledaru vyvolaly další vlnu hněvu na generály

Přinášíme komentářové shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z neděle 6. října. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Ruští váleční zpravodajové informují o selhání u Pavlivky; někteří volají po zásahu prokuratury. Páteční vývoj bojů se věnoval událostem u dosud neznámé vesnice Pavlivka, přes kterou se Rusové snažili probít k důležitému městu Vuhledar v Doněcké oblasti.

O probíhající bitvě jsme informovali průběžně po celý týden. Nelze vyloučit, že se časem situace v oblasti změní ve prospěch Rusů (Pavlivku už jednou měli, ale koncem června o ni po ukrajinském protiútoku přišli), ale dnes ji malují v těch nejhorších barvách a ti odvážnější volají po vysoce postavených hlavách. Konkrétně generála Rustama Muradova.

Ruská armáda dosud také podnikala neúspěšné útoky, ale hněv veřejnosti na její velitele přišel po ukrajinských ofenzivách u Izjumu a v Chersonské oblasti. Nyní se snad poprvé objevila tak silná reakce po neúspěšném pokusu o útok.

Kdy začal, jak probíhal a jak skončil. Podle dostupných informací útok začal předminulý víkend. Ruským jednotkám se zpočátku opravdu podařilo postoupit. Svědčí o tom emotivní video pořízené velitelem malé obklíčené ukrajinské jednotky. Snímek byl pořízen 1. listopadu a dojatý voják se na něm zřejmě loučil se životem. Jeho osud není znám; podle doprovodného textu se těmto mužům podařilo probít se z ruského sevření:

Ukrainian warriors at a position near Yehorivka, near Pavlivka, Donetsk Oblast. Surrounded but not surrendered. Video is taken on 1 November, the commander later made a decision to retreat due to relentless pressure. pic.twitter.com/O671tbGI5O

— Dmitri (@wartranslated) November 4, 2022