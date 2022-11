Kompletní audioverze článků jsou dostupné v rámci klubového předplatného společně s aplikací Deníku N, která umožňuje i offline poslech. Pokud ji ještě nemáte, nainstalujte si ji do svého mobilu .

Unikl z laboratoře, nebo se na člověka přenesl z volně žijících netopýrů? Diskuse o původu viru SARS-CoV-2 stále nekončí. Chybí odborníci, kteří by nebyli ve střetu zájmů, chybí data a dobrá vůle. Jediné, čeho je nadbytek, jsou domněnky.

Čínská laboratoř řešila podle amerického experta před vypuknutím covidu bezpečnostní incident. Co to říká o původu pandemie?

Kde se vzal typ koronaviru, který do roku 2020 nikdo neznal – však se mu také zpočátku říkalo „nový koronavirus“, než dostal jméno SARS-CoV-2 –, pak se zničehonic objevil v čínském městě Wu-chan, odtamtud se rozšířil do světa a obrátil ho vzhůru nohama? Ve hře jsou dvě hypotézy: buď přenos na člověka z volně žijícího zvířete, nebo únik viru z laboratoře. Jen jedna z nich je pravdivá, jenže stále nevíme, která to je.

Spor o původ viru probíhá od samého počátku pandemie. Zastánci jedné i druhé verze občas přicházejí s novými argumenty. Nejnovější vývoj představuje zpráva amerického senátora Richarda Burra (republikán ze Severní Karolíny). Jeho tým dospěl k závěru, že nejpravděpodobnější („most likely“) příčinou pandemie covidu je nehoda, k níž došlo v čínské vědecké laboratoři.

Tajný jazyk stranických pohlavárů

Zpráva, opatřená na titulní straně velkým znakem Senátu Spojených států, budí dojem, že jde o oficiální sdělení celé horní komory Kongresu. Není tomu tak. Není dokonce ani zprávou celé senátní komise pro zdraví, vzdělání a sociální otázky (Health, Education, Labor and Pensions – HELP), jejímž místopředsedou Burr je. Jde o čistě osobní iniciativu jednoho senátora.

Na druhou stranu nelze zprávu odbýt jako nekvalitní a motivovanou jen politicky, což o ní říkají někteří komentátoři a vědci názorově blízcí Demokratické straně. Burr měl k dispozici devítičlenný odborný tým, který pracoval po dobu patnácti měsíců. Zveřejněná zpráva je jen stručným výtahem ze shromážděných materiálů. Tým pracoval hlavně s otevřenými zdroji, použil však podklady, s nimiž se dosud nepracovalo, především zápisy z jednání stranických orgánů