„Celá kauza, která přinesla nejen vyhrocené debaty, ale také vpád výtržníků na naše jeviště a čtyřletou soudní při, ukončenou teprve minulý měsíc Ústavním soudem, vyrostla kolem jedné jediné fotografie a videa, na němž v hostující zahraniční inscenaci symbolická postava Ježíše znásilňuje symbolickou postavu muslimky. Při pohledu na tehdejší dění, jehož následky na Provázku pociťujeme dodnes, nás proto s režisérem Jiřím Havelkou a s kolegy z hereckého souboru zaujalo, jak rychle a na základě jak kusých zpráv vytržených z kontextu se v době zahlcené informacemi vlastně necháváme strhnout k tomu, abychom se dopouštěli rychlých soudů a radikálních činů. Co nás k tomu vlastně vede? Jak zneužitelnými se tím stáváme? A lze jednou vytvořený názor ještě vůbec změnit – třeba skrze práci s kontextem během večera stráveného v divadle?“ ptá se dramaturg inscenace a umělecký šéf divadla Martin Sládeček.

„Já jsem viděl jen jedno z těch dvou ‚inkriminovaných’ Frljićových představení, ale i tak mě ta bouřlivá reakce tehdy zasáhla, přišlo mi to výsostně absurdní, i když ve své podstatě vcelku banální pozdvižení. Když jsme pak začali shromažďovat materiál, četli ty stovky článků a komentářů, viděli a slyšeli desítky reportáží a interview, a hlavně se probírali detailně zpracovanými soudními rozsudky, najednou se to nedalo spláchnout jen jako ‚pseudokauza’, naopak, takových momentů, kde se propojí divadlo, teorie umění, justice, politika, náboženství a na všech těch stranách manipulace, radikalita i bolest, není mnoho,“ popisuje režisér Jiří Havelka, který se do Brna vrací po své úspěšné inscenaci Gadžové jdou do nebe z roku 2020.

Vzhledem k tomu, že se Vykouření týká výlučně provázkovského jeviště, nepočítají zatím tvůrci se zájezdy mimo domovskou scénu, a inscenace tak bude k vidění pouze v Brně. Premiéra i první repríza Vykouření, které je na Provázku zároveň prvním kusem sezony Čas srdce, jsou již vyprodány. Nejbližší reprízy Vykouření proběhnou 7. a 10. prosince 2022.

