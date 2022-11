Částečný součet: nenápadná mise odhalila dvě zásadní novinky na Marsu. A pozor na umělá sladidla

Co se do mých jiných článků v Deníku N nevejde, to najdete každý týden tady. Dnešní Částečný součet ukazuje, jak se z výpočtů struktur biologicky aktivních molekul stává skoro běžná záležitost, přináší důležité zprávy z Marsu a prozradí, co provedou aspartam či stévie ve vašich střevech.