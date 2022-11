Studio N: Válečná daň, před kterou utekl Křetínský

Těsně poté co poslanci schválili daň z mimořádných zisků firem, oznámila společnost EPH miliardáře Daniela Křetínského, že přesouvá svou dceřinou společnost EP Commodities do zahraničí. Budou ji následovat další? A co je to vlastně windfall tax? Hostem podcastu je ekonomický redaktor Deníku N Michal Tomeš.