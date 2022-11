„Vrtulníky nás prostě rozstřílely.“ Masakr mobilizovaného praporu může ukazovat, jak si Putin krví Rusů kupuje čas

Bylo by to zoufalství i pro vycvičenou jednotku, natož pro nesecvičený mobilizovaný prapor Rusů z Voroněžské oblasti. Jednotka čítající stovky vojáků dostala před týdnem tři lopaty, ať se zakope na pozicích u ukrajinské obce Svatove. Stihnout to nešlo. Když do nich začali pálit ukrajinští dělostřelci, zkusili se aspoň improvizovaně krýt, ale vrtulníky je zmasakrovaly.